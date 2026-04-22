Barulho no limpador do carro? Veja como acabar com isso em poucos minutos

Saiba como um procedimento simples de poucos segundos elimina um incômodo sonoro persistente

Magno Oliver - 22 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal mecânico parceiro)

A manutenção preventiva dos componentes de visibilidade do nosso carro ganha um novo aliado vindo diretamente das redes sociais, onde motoristas compartilham soluções imediatas para ruídos indesejados.

O som de atrito entre a borracha e o vidro, muitas vezes causado pelo ressecamento das palhetas ou pelo acúmulo de contaminantes abrasivos, tornou-se o centro de uma “trend” de utilidade pública no TikTok.

A poluição e a exposição solar criam uma camada de sujeira que aumenta o coeficiente de atrito. O truque que ganhou força envolve a higienização profunda das lâminas de borracha com substâncias neutras ou o uso pontual de lubrificantes específicos para restaurar a flexibilidade do material, eliminando o rangido em instantes.

Nas trends que viralizaram, os vídeos demonstraram que a aplicação de produtos simples, como uma mistura de água e sabão neutro aplicada com um pano macio, remove a crosta de poluição que o esguicho comum não alcança.

Algumas variações de trends mais técnicas sugeriram o uso cauteloso de grafite em pó ou silicone líquido para hidratar a lâmina, técnicas já conhecidas em oficinas, mas que agora alcançam o público leigo.

Manter o para-brisa e as palhetas livres de resíduos de cera e poeira é o primeiro passo para o silêncio. A rapidez do processo, que inclusive levam menos de cinco minutos, justifica o sucesso do conteúdo entre condutores que buscam evitar a troca prematura de peças.

Caso as palhetas apresentem fissuras ou deformações permanentes, a orientação permanece sendo a substituição anual do conjunto para garantir a segurança sob chuva forte.

Outra recomendação importante que a trend trouxe foi a de verificar a pressão das escovas, lubrificar sempre as borrachas e manter o olhar atento ao alinhamento das escovas.

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