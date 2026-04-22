Esse fruto seco tem mais proteínas que o ovo e ajuda no ganho massa muscular e na saciedade

Saiba qual ingrediente acessível supera fontes tradicionais na construção de tecidos do corpo

Magno Oliver - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

No cenário da nutrição esportiva contemporânea, a busca por fontes proteicas eficientes e de baixo custo tem colocado o amendoim em uma posição de destaque, superando expectativas tradicionais.

Embora frequentemente associado a petiscos, este alimento, que tecnicamente pertence à família das leguminosas, apresenta uma densidade nutricional que desafia o senso comum.

Em termos comparativos, enquanto um ovo de galinha de tamanho médio oferece cerca de 6 gramas de proteína, uma porção de 100 gramas de amendoim fornece aproximadamente 26 gramas do macronutriente.

Essa concentração torna o grão um aliado estratégico para quem busca a síntese proteica e a reparação das fibras musculares após atividades de alta intensidade, consolidando-se como um pilar em dietas voltadas ao ganho de massa magra.

A eficácia do amendoim vai além da hipertrofia, atuando diretamente no controle do apetite e no equilíbrio metabólico. Por ser rico em gorduras monoinsaturadas (consideradas “boas”) e possuir um alto teor de fibras, sua digestão é mais lenta, o que prolonga a sensação de saciedade e evita picos de insulina.

Dados de 2026 da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) reforçam que o consumo moderado auxilia na saúde cardiovascular e no fornecimento de magnésio e potássio, minerais essenciais para a contração muscular.

Diferente de outros suplementos processados, o amendoim entrega um pacote completo de energia e nutrientes essenciais que otimizam o desempenho físico sem a necessidade de aditivos químicos, tornando-se uma opção viável tanto para atletas de elite quanto para entusiastas do fitness.

Para maximizar os benefícios sem comprometer o balanço calórico, especialistas recomendam o consumo do alimento em sua forma natural ou como pasta integral, evitando versões com excesso de sal ou açúcares.

A atualização das diretrizes nutricionais da Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que a inclusão de proteínas vegetais, como as encontradas no amendoim, reduz riscos de doenças crônicas quando comparadas ao consumo excessivo de proteínas animais processadas.

Portanto, ao integrar este “fruto seco” no planejamento alimentar diário, o consumidor não apenas economiza, mas potencializa a resposta do organismo ao exercício.

O encerramento de mitos sobre sua gordura permite que o amendoim seja hoje reconhecido como um superalimento democrático, fundamental para a longevidade e o vigor físico.

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