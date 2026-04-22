O hábito simples com água que pode mudar seu humor em segundos, segundo estudo

Descubra a técnica acessível que promete transformar sentimentos negativos em vitalidade em instantes

Magno Oliver - 22 de abril de 2026

(Foto: Alena Darmel/ Pexels)

A busca por métodos naturais para a regulação do bem-estar emocional encontrou uma resposta promissora na hidroterapia térmica.

Um estudo recente conduzido por pesquisadores da Universidade de Chichester, na Inglaterra, e publicado no periódico científico Lifestyle Medicine, revelou que a exposição breve à água fria pode ser um catalisador imediato para a melhora do humor.

A investigação focou em indivíduos que apresentavam sintomas de depressão e ansiedade, analisando como o choque térmico atua no sistema nervoso central.

A teoria principal reside na ativação do sistema simpático e no aumento da liberação de neurotransmissores como a noradrenalina e a dopamina, substâncias responsáveis pela sensação de alerta e prazer, que são disparadas pelo organismo como uma resposta natural de adaptação às baixas temperaturas.

A metodologia da pesquisa envolveu 121 voluntários, divididos estrategicamente para mensurar o impacto exato do tempo de exposição.

Enquanto um grupo de controle permaneceu em condições estáveis, outros três grupos foram submetidos a imersões em águas com temperatura de aproximadamente 13,6 °C por períodos de cinco, dez e vinte minutos.

Os resultados indicaram que mesmo os contatos mais curtos foram suficientes para gerar uma alteração significativa e positiva na percepção emocional dos participantes.

Segundo os cientistas britânicos, essa prática não apenas eleva o ânimo momentaneamente, mas também promove uma espécie de “redefinição” biológica, auxiliando na redução dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que reforça o papel da água como uma ferramenta terapêutica de baixo custo e alta eficácia.

Além dos benefícios neurológicos, a prática da imersão ou do banho frio traz atualizações importantes para a medicina do estilo de vida em 2026. Esse hábito melhora a circulação sanguínea e fortalece a resiliência do sistema imunológico.

No entanto, o fechamento do estudo faz um alerta importante: embora os benefícios para o humor sejam nítidos, a adoção desse costume deve ser gradual, respeitando os limites físicos de cada indivíduo para evitar choques térmicos perigosos.

Ao consolidar o uso da água fria como um suporte complementar à saúde mental, a ciência reafirma que soluções ancestrais, quando validadas pelo rigor acadêmico, oferecem caminhos seguros para uma vida mais equilibrada e resiliente diante das pressões cotidianas.

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