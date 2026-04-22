Goiânia recebe feirão com empregos e estágios em empresas de renome

Evento também contará com orientações sobre carreira e processos seletivos

Natália Sezil - 22 de abril de 2026

Feirão de empregos promovido pela UNIALFA reúne chances em empresas consolidadas. (Foto: Divulgação)

Goiânia recebe um feirão de oportunidades na próxima quinta-feira (23), com vagas de estágio e emprego em empresas de renome da capital.

Trata-se da Feira da Empregabilidade, promovida pela UNIALFA. A iniciativa reúne companhias, agentes de integração e candidatos que buscam se inserir no mercado de trabalho.

O evento acontece na unidade Perimetral, no hall do Bloco C, e fica dividido em dois horários. No período matutino, vai das 09h às 11h30. À noite, começa às 18h30 e se estende até 21h.

Sem qualquer custo, a feira tenta reunir estudantes de graduação, pós-graduação, cursos técnicos e também profissionais já graduados que tenham, ou não, relação com a faculdade.

A oportunidade também inclui orientações sobre carreira e processos seletivos. Algumas empresas já confirmaram presença, como a Refrescos Bandeirantes, que atua como responsável da marca Coca-Cola em Goiás e no Tocantins.

A lista conta, ainda, com a N&L Indústria (que tem planta fabril em Trindade), NL Negócios Imobiliários (focada na locação de pontos comerciais e galpões), e SANAX (distribuidora de peças automotivas), entre outras.

Além disso, foi confirmada a presença dos agentes integradores IEL, CIEE e Portal do Estágio, do Sesi, da empresa de consultoria DZZEN e da instituição filantrópica OSCEIA, focada em assistência social e qualificação profissional.

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