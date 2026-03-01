Na Paulista, Caiado promete anistia a Bolsonaro e condenados pelo 8 de janeiro como 1º ato se eleito presidente

Governador participou do ato lado de diversos nomes da direita brasileira e dividindo o palco com outros presidenciáveis

Natália Sezil - 01 de março de 2026

Ronaldo Caiado (PSD) no ato Acorda Brasil, na Avenida Paulista. (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)

Sob críticas ao Governo Lula (PT) e pedindo “fora, Lula, Moraes e Toffoli”, o governador Ronaldo Caiado (PSD) compareceu a uma manifestação na Avenida Paulista neste domingo (1°).

Ao lado de diversos nomes da direita brasileira e dividindo o palco com outros presidenciáveis, Caiado voltou a repetir uma promessa já firmada em momentos anteriores: conceder anistia a Jair Bolsonaro, que cumpre pena por tentativa de golpe, e aos condenados pelos atos de 08 de janeiro.

A declaração vem sendo dada pelo menos desde maio de 2025, quando o governador respondeu a um pedido do ex-presidente para que os apoiadores se posicionassem contra a inelegibilidade dele. Vai ao encontro do que Caiado continua defendendo: que a direita não pode perder as eleições deste ano.

Em coletiva à imprensa, ele afirmou: “acredito que em 2026 um de nós vai chegar lá, e o que chegar lá vai ter coragem exatamente para poder desmontar tudo isso”. Continuou: “quem sentar naquela cadeira tem que ter autoridade moral e coragem pessoal para fazer as mudanças que o Brasil deseja”.

Afirmando que o senador Flávio Bolsonaro (PL) estará em primeiro nas pesquisas eleitorais, o governador não descartou ter resultados melhores e disse que ele próprio tem “qualidade moral para chegar na Presidência”.

Flávio, que se atrasou para a manifestação, alegou que o encontro não se tratava de “ato eleitoral” porque estava ao lado de Caiado e do também pré-candidato Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais. Negou estarem “disputando votos”.

O ato na Avenida Paulista acontece em um momento de movimentações e discordâncias dentro do cenário político da direita.

Caiado, filiado ao PSD no final de janeiro, divide espaço na legenda com Ratinho Jr. (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). A sigla, sob presidência de Gilberto Kassab, diz buscar alianças com outros partidos de centro-direita para derrotar Lula.

Ao mesmo tempo, o PL encontra contrastes em Goiás. Enquanto Wilder Morais (PL), que confirmou pré-candidatura ao governo estadual em 20 de fevereiro, defende chapa própria, outras figuras, como o deputado federal Gustavo Gayer (PL), preferem ser encabeçadas pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB).

