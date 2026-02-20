Wilder Morais lança pré-candidatura ao Governo de Goiás e confirma Ana Paula Rezende como vice

Anúncio foi feito durante evento realizado na sede estadual da legenda, em Goiânia, que reuniu lideranças, filiados e apoiadores

Augusto Araújo - 20 de fevereiro de 2026

Wilder Morais (PL) confirmou pré-candidatura ao Governo de Goiás (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador Wilder Morais confirmou nesta sexta-feira (20) a pré-candidatura ao Governo de Goiás e anunciou a empresária Ana Paula Rezende como pré-candidata a vice-governadora na chapa do Partido Liberal (PL).

O anúncio foi feito durante evento político realizado na sede estadual da legenda, em Goiânia, que reuniu lideranças, filiados e apoiadores.

A composição da chapa foi consolidada após Ana Paula deixar o MDB e oficializar sua filiação ao PL durante o próprio evento.

Filha do ex-governador Iris Rezende, ela afirmou que a decisão de trocar de partido foi difícil, mas necessária.

“Hoje tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida e saio do MDB, sigla que meu pai lutou e foi apaixonado. Mas também saio do partido que fechou as portas do legado que meu pai deixou. E quando as portas se fecham, precisamos prosseguir e encontrar novos caminhos”, declarou.

A ficha de filiação foi abonada pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que participou do ato e confirmou o apoio da direção nacional ao projeto eleitoral em Goiás.

Durante o evento, Wilder afirmou que a decisão de disputar o Palácio das Esmeraldas foi tomada após diálogo com lideranças políticas e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele, incentivou a candidatura.

“Nosso propósito começa hoje, e vamos trabalhar em todos os cantos do Estado”, disse o senador.

Valdemar também reforçou que Wilder terá respaldo do partido e citou o apoio de Bolsonaro ao projeto político em Goiás.

O ato marcou o início da fase de articulações do PL para as eleições de 2026, com foco na construção de uma candidatura própria ao governo estadual.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!