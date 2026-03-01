Pouca gente sabe, mas o maior animal do planeta se alimenta quase só de pequenos crustáceos e engole milhões por dia

Espécie que ultrapassa 150 toneladas vive de um recurso abundante e aparentemente insignificante

Gabriel Dias - 01 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/National Geographic)

Ela pode ultrapassar 30 metros de comprimento e pesar mais de 150 toneladas. Ainda assim, o maior animal do planeta vive à base de organismos minúsculos.

A baleia-azul (Balaenoptera musculus), gigante dos oceanos, tem uma dieta quase exclusiva de krill, pequenos crustáceos semelhantes a camarões.

Durante a temporada de alimentação, a baleia-azul pode consumir milhões de krills por dia. Para isso, utiliza um método impressionante: abre a enorme boca e engole grandes volumes de água e presas.

Em seguida, expulsa a água com a ajuda das barbas, estruturas que funcionam como um filtro natural, retendo apenas o alimento.

Esse comportamento exige alta eficiência energética. Apesar do tamanho colossal, a baleia-azul depende da abundância desses pequenos crustáceos para manter seu metabolismo e acumular reservas de gordura, especialmente antes de longas migrações.

A espécie é encontrada em diversos oceanos do mundo e está classificada como ameaçada de extinção, principalmente devido à caça intensa ocorrida no século XX.

Hoje, enfrenta desafios como mudanças climáticas e impactos humanos nos ecossistemas marinhos.

O contraste entre tamanho e dieta faz da baleia-azul um dos exemplos mais fascinantes da natureza, mostrando que, no equilíbrio dos oceanos, até o maior dos animais depende dos menores seres vivos.

