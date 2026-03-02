Maior parque de diversões da América Latina terá hotel com mais de 1.300 quartos, montanha-russa de 120 km/h e investimento de R$ 2 bilhões

Projeto de R$ 2 bilhões promete transformar Itu em novo polo de entretenimento e turismo no interior paulista

Gabriel Dias - 02 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Cacau Park)

Um projeto bilionário promete transformar Itu, no interior de São Paulo, em um dos principais polos de entretenimento da América Latina.

Nas proximidades da Rodovia Castello Branco, avança a construção do parque de diversões Cacau Park, empreendimento idealizado pelo empresário Alexandre Costa, fundador da Cacau Show.

Com investimento estimado em R$ 2 bilhões, o complexo reunirá parque temático, shopping, restaurantes e dois hotéis que, juntos, somam mais de 1.300 quartos.

A expectativa é que o empreendimento gere 3 mil empregos diretos e outros 10 mil indiretos, fomentando a economia local.

Entre os destaques do parque de diversões está a promessa de abrigar a maior e mais rápida montanha-russa da América Latina, com 55 metros de altura e aceleração que atinge 120 km/h em apenas cinco segundos.

O parque será tematizado no universo do chocolate, desde a história do cacau até experiências sensoriais imersivas sobre sabores e inovações futuras de outros empreendimentos de Alexandre.

Visitantes poderão acompanhar etapas da produção do chocolate e somar o sabor dos doces à adrenalina das atrações.

