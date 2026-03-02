Maior parque de diversões da América Latina terá hotel com mais de 1.300 quartos, montanha-russa de 120 km/h e investimento de R$ 2 bilhões
Projeto de R$ 2 bilhões promete transformar Itu em novo polo de entretenimento e turismo no interior paulista
Um projeto bilionário promete transformar Itu, no interior de São Paulo, em um dos principais polos de entretenimento da América Latina.
Nas proximidades da Rodovia Castello Branco, avança a construção do parque de diversões Cacau Park, empreendimento idealizado pelo empresário Alexandre Costa, fundador da Cacau Show.
Com investimento estimado em R$ 2 bilhões, o complexo reunirá parque temático, shopping, restaurantes e dois hotéis que, juntos, somam mais de 1.300 quartos.
A expectativa é que o empreendimento gere 3 mil empregos diretos e outros 10 mil indiretos, fomentando a economia local.
Entre os destaques do parque de diversões está a promessa de abrigar a maior e mais rápida montanha-russa da América Latina, com 55 metros de altura e aceleração que atinge 120 km/h em apenas cinco segundos.
O parque será tematizado no universo do chocolate, desde a história do cacau até experiências sensoriais imersivas sobre sabores e inovações futuras de outros empreendimentos de Alexandre.
Visitantes poderão acompanhar etapas da produção do chocolate e somar o sabor dos doces à adrenalina das atrações.
