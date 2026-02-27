Não é no Japão, nem em Portugal: rua brasileira é eleita a mais divertida do mundo

Mistura de samba, gastronomia, tradição e ocupação cultural garante destaque mundial à via carioca

Gabriel Dias - 27 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração, Captura de tela, YouTube, Tesouros do Brasil)

O Centro do Rio de Janeiro acaba de conquistar ainda mais reconhecimento por suas vias boêmias e lotadas de cultura: desta vez, uma rua foi nomeada a mais divertida do mundo.

A Rua do Senado foi eleita a via mais cool (legal) do mundo em 2025 pela revista britânica Time Out, tornando-se a primeira da América do Sul a alcançar o topo do ranking global, reforçando aquilo que todo carioca e turistas que passaram por lá já sabiam.

A escolha colocou a rua carioca à frente de endereços tradicionais como a Orange Street, em Osaka (Japão), e a Rua do Bonjardim, no Porto (Portugal), que completam o pódio.

Conhecida historicamente pelos antiquários e pela forte ligação com o samba, a Rua do Senado passou por um processo de revitalização que transformou completamente a dinâmica da região.

Hoje, o endereço reúne barzinhos, restaurantes, ateliês e coletivos culturais, sempre se rejuvenescendo.

Um dos principais destaques da rua é o boêmio Armazém Senado, palco de rodas de samba desde 1907. A cena gastronômica também é uma grande força motriz dessa transformação.

O ranking da revista britânica considera critérios como gastronomia, vida noturna, cultura e ocupação do espaço público.

Com história, boemia e renovação urbana, a Rua do Senado está ganhando todo o reconhecimento mundial que sempre mereceu.

