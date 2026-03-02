Zacharias Calil se filia ao MDB para disputar vaga de senador por Goiás

Decisão ocorre em meio à reorganização da base aliada para as eleições de 2026

Pedro Ribeiro - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O deputado federal Zacharias Calil se filiou ao MDB nesta segunda-feira (02) e confirmou que pretende disputar uma vaga no Senado em 2026.

A filiação contou com a presença do vice-governador Daniel Vilela (MDB) e do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto (UB).

Até então no União Brasil, Calil vinha buscando espaço para viabilizar sua pré-candidatura.

Nos bastidores, ele chegou a ser citado como possível nome no PL, ligado ao senador Wilder Morais (PL), e do ex-governador Marconi Perillo (PSDB).

Com o novo cenário político e o enfraquecimento de uma aliança ampla para 2026, ganhou força dentro da base do governador Ronaldo Caiado (PSD) a estratégia de trabalhar com candidaturas avulsas para as duas vagas ao Senado.

Além de Calil, também são apontados como possíveis postulantes pela base governista a primeira-dama Gracinha Caiado (UB), o senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PSD).

