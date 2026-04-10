Márcio Corrêa publica decreto prorrogando pagamento do IPTU e ITU com desconto em Anápolis

Nova data amplia o prazo para pagamento à vista e da primeira parcela, mantendo benefícios aos contribuintes

Lara Duarte - 10 de abril de 2026

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Em decreto publicado na noite desta sexta-feira (10), data em que venceria o prazo original, o prefeito Márcio Corrêa (PL) prorrogou o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU) com desconto em Anápolis.

Agora, os contribuintes têm até o dia 30 de abril para quitar o tributo em cota única com desconto de 10%. Quem é cadastrado no Programa Contribuinte Legal e não possui débitos municipais pode alcançar abatimento de até 15%.

A nova data também passa a valer como vencimento da primeira parcela para quem optar pelo pagamento parcelado. As demais parcelas seguem o calendário original, com pagamentos ao longo dos meses seguintes.

O parcelamento pode ser feito em até oito vezes, conforme o valor do imóvel, com parcelas mínimas de R$ 161 para pessoas físicas e R$ 483 para pessoas jurídicas.

Os boletos seguem disponíveis pelos canais da Prefeitura de Anápolis, incluindo o site oficial, o Portal do Cidadão e o atendimento via WhatsApp. O atendimento presencial continua sendo realizado no Rápido, no AnaShopping.

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