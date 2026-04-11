Daniel Vilela endurece discurso sobre segurança e cobra solução para transporte no Entorno

“Se já está difícil para o bandido aqui no Entorno, pode esperar que vai ficar ainda mais”, afirmou o governador e pré-candidato à reeleição

Lara Duarte - 11 de abril de 2026

Caiado e Daniel Vilela. (Foto: Divulgação)

O governador e pré-candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB) adotou um tom mais duro ao tratar da segurança pública no Entorno do Distrito Federal, durante evento realizado neste sábado (11), em Luziânia.

Ao lado do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, ele afirmou que o enfrentamento à criminalidade será intensificado nos municípios da região, com reforço das forças policiais e ampliação das operações.

“Se já está difícil para o bandido aqui no Entorno, pode esperar que vai ficar ainda mais”, afirmou.

Como parte dessa estratégia, Daniel anunciou a entrega de uma nova base do Grupamento Aéreo (Graer), que deve ampliar a capacidade de resposta das equipes e fortalecer o cerco contra o crime.

Além disso, ele destacou o uso de tecnologias como inteligência artificial nas ações de segurança, com o objetivo de tornar o trabalho das forças policiais mais eficiente e ampliar a sensação de segurança da população.

Apesar do foco na segurança, o governador também cobrou avanços na área do transporte público, apontado como um dos principais problemas enfrentados pela população do Entorno.

Segundo ele, a solução depende de maior participação do Governo Federal e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), já que a região tem forte ligação com Brasília.

Daniel defendeu a criação de um modelo de subsídio semelhante ao adotado na região Metropolitana de Goiânia, como forma de reduzir custos e melhorar o serviço oferecido aos usuários.

Durante o evento, Caiado reforçou o nome de Daniel Vilela para a continuidade da gestão em Goiás e citou os avanços na segurança pública como um dos principais resultados dos últimos anos.

O encontro em Luziânia reuniu 40 prefeitos, lideranças partidárias e cerca de 7 mil militantes em apoio ao projeto da base governista.

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