Advogada explica 5 situações que podem levar à revisão ou cancelamento de dívidas com bancos
Especialista em Direito do Consumidor Bancário alerta para práticas que podem gerar revisão contratual e até anulação de cobranças
A advogada Vitória Tiecher (@vitoriatch.adv), especialista em Direito do Consumidor Bancário, listou cinco situações que podem levar à revisão ou até ao cancelamento de dívidas com bancos. Segundo ela, muitos consumidores enfrentam cobranças irregulares sem perceber.
A profissional compartilhou as orientações em suas redes sociais, onde publica conteúdos educativos sobre redução de dívidas bancárias e direitos do consumidor.
1- Venda casada de seguro
De acordo com a advogada, alguns contratos incluem seguro embutido sem que o cliente perceba. Essa prática, conhecida como venda casada, aumenta o valor total da dívida.
Além disso, o consumidor muitas vezes acredita que contratou apenas um empréstimo. No entanto, descobre depois que paga também por um seguro que não solicitou formalmente.
2- Renegociação que aumenta significativamente a dívida
Outro ponto de alerta envolve renegociações sucessivas. Segundo Vitória Tiecher (@vitoriatch.adv), alguns bancos oferecem acordos que parecem vantajosos, mas elevam de forma expressiva o valor final da dívida.
Por isso, ela orienta que o consumidor analise com cautela qualquer proposta antes de assinar. Em certos casos, a renegociação aumenta juros e encargos e, posteriormente, a instituição pode ingressar com ação de execução.
3- Desconto automático sem autorização
A advogada também alerta para descontos realizados diretamente na conta do cliente sem autorização expressa. Essa prática pode comprometer o orçamento mensal.
Quando isso acontece, o consumidor pode questionar judicialmente a cobrança e solicitar a devolução dos valores pagos indevidamente.
4- Cobrança sem contrato formal
Segundo a especialista, há casos em que o banco realiza cobranças ou registra renegociações automáticas sem apresentar contrato válido.
Nessas situações, o cliente deve exigir cópia do documento. Caso a instituição não comprove a contratação, a dívida pode ser contestada.
5- Juros abusivos acima das diretrizes do mercado
Por fim, a advogada destaca que juros abusivos continuam entre as principais reclamações no setor bancário. Muitos contratos aplicam taxas acima das médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
Quando a taxa ultrapassa de forma exagerada os parâmetros de mercado, o consumidor pode buscar revisão contratual na Justiça.
Vitória Tiecher reforça que informação é a principal ferramenta para evitar prejuízos. Segundo ela, quem acompanha conteúdos educativos sobre direito bancário reduz as chances de cair em armadilhas financeiras.
