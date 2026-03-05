Esqueleto pré-histórico de 8 mil anos é encontrado em caverna submersa na costa caribenha

Achado submerso amplia conhecimento sobre povos que viveram milênios atrás

Magno Oliver - 05 de março de 2026

(Foto: Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH))

Um esqueleto humano datado de aproximadamente 8 mil anos foi encontrado em um sistema de cavernas submersas na costa caribenha do México, região que integra a vasta rede subterrânea da Península de Yucatán.

O achado ocorreu entre as cidades de Tulum e Playa del Carmen, área reconhecida por abrigar alguns dos vestígios humanos mais antigos da América do Norte.

Os arqueólogos indicaram que a caverna estava seca no período em que os restos foram depositados, antes de ser inundada com o fim da última Era do Gelo.

A descoberta foi conduzida por arqueólogos subaquáticos vinculados ao Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH).

Segundo o arqueólogo Octavio del Río, integrante da equipe, a profundidade de cerca de oito metros e a posição dos ossos indicam que o corpo foi colocado intencionalmente em um espaço estreito da câmara interna, possivelmente como parte de um depósito funerário.

Este é o décimo primeiro esqueleto com características semelhantes identificado na região nas últimas três décadas, reforçando a importância arqueológica do local.

Cronologicamente, os pesquisadores apontam que, há cerca de 8 mil anos, a área não apresentava o cenário atual de selva densa e litoral inundado. Durante o período pós-glacial, predominavam planícies abertas e formações rochosas expostas.

Com o aumento do nível do mar ao longo dos milênios, os sistemas de cavernas e rios subterrâneos foram progressivamente submersos, preservando vestígios humanos e de fauna extinta, como preguiças-gigantes e tigres-dentes-de-sabre.

O material foi recuperado no fim de 2025 e passa agora por análises laboratoriais para determinação de idade, sexo e possíveis traços culturais.

O achado ocorre em meio a discussões sobre a preservação ambiental e histórica da região, especialmente após impactos relacionados à construção do Trem Maia, que atravessa a Península de Yucatán.

Autoridades mexicanas avaliam medidas para ampliar a proteção do complexo subterrâneo até 2026, reconhecendo sua relevância científica e fragilidade ecológica.

Para os pesquisadores, o novo esqueleto poderá contribuir para compreender padrões de migração, adaptação e práticas rituais dos primeiros habitantes da região, ampliando o entendimento sobre a ocupação humana nas Américas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!