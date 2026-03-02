Cubo de gelo na frigideira quente antes de grelhar legumes: para que serve e por que o truque é recomendado

Gesto rápido antes de colocar os vegetais na panela pode mudar o resultado do grelhado e ainda evitar alguns erros comuns na cozinha

Layne Brito - 02 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/ IA)

À primeira vista, parece um contrassenso: aquecer bem a frigideira e, logo depois, encostar um cubo de gelo nela. Mas é justamente esse choque térmico que tem virado dica de cozinha para quem quer legumes grelhados com aparência de restaurante, dourados por fora, macios por dentro e sem aquelas partes “murchas” ou queimadas em pontos específicos.

O truque funciona como um ajuste rápido da superfície quente, ajudando a organizar o calor antes de os vegetais entrarem em cena.

Quando o gelo encosta no metal quente, ele evapora quase instantaneamente, liberando vapor e “varrendo” a superfície com uma camada momentânea de umidade.

Esse processo ajuda a equilibrar a temperatura no fundo da frigideira, especialmente quando há áreas mais quentes do que outras.

Em vez de o legume pegar cor em um lado e ficar pálido no outro, a chance de grelhar por igual aumenta e é aí que entra o efeito mais desejado: uma crostinha mais uniforme e saborosa.

O truque costuma ser mais eficiente em frigideiras que acumulam e distribuem bem o calor, como as de ferro fundido e as de aço inox.

Já modelos muito finos e antiaderentes exigem cautela: o choque térmico repetido pode desgastar o revestimento ao longo do tempo.

Outro ponto importante é a segurança: o vapor sobe rápido e pode queimar, então o ideal é segurar o gelo com uma pinça, manter o rosto afastado e fazer o movimento de forma rápida.

Para aplicar em casa, o passo a passo é simples: aqueça a frigideira em fogo médio-alto por alguns minutos, passe o cubo de gelo rapidamente pela superfície (sem deixar derreter demais) e, na sequência, seque qualquer excesso de água com cuidado, se necessário.

Aí sim entram os legumes já cortados de forma uniforme e, principalmente, bem secos porque água em excesso vira cozimento, não grelha.

Vegetais firmes como abobrinha, berinjela, cenoura, pimentão e aspargos costumam responder bem; os muito úmidos tendem a soltar líquido e atrapalhar a crocância.

No final, a dica não é “mágica”, mas é estratégica: ela melhora a estabilidade do calor e ajuda a conseguir aquela cor bonita e a textura certa com mais consistência.

Com o utensílio adequado, um pouco de cuidado com o vapor e legumes bem preparados, o cubo de gelo vira um aliado inesperado para transformar o grelhado do dia a dia em um prato com cara de capricho.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!