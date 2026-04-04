Ranking mostra quais são as 30 cidades mais felizes do Brasil, segundo critérios da ONU

Viver bem vai além do dinheiro

Daniella Bruno - 04 de abril de 2026

Maringá a melhor cidade para trabalhar e ter uma vida tranquila. (Foto: Divulgação/ PMM)

A busca por qualidade de vida se tornou uma das principais prioridades da população nos últimos anos. Mais do que renda ou infraestrutura, fatores como bem-estar, segurança e equilíbrio emocional passaram a influenciar diretamente a forma como as pessoas escolhem onde viver.

Nesse cenário, estudos internacionais e nacionais começaram a olhar para além dos números econômicos. Eles passaram a considerar aspectos mais humanos e subjetivos da vida em sociedade.

É justamente com base nesses critérios que um ranking recente apontou quais são as 30 cidades mais felizes do Brasil, seguindo indicadores inspirados no modelo da ONU.

Cidades combinam desenvolvimento e bem-estar

O levantamento analisa fatores como renda, expectativa de vida saudável, apoio social, liberdade de escolha, generosidade e percepção de corrupção. Dessa forma, ele consegue medir não apenas o desenvolvimento econômico, mas também o nível de satisfação da população.

No topo da lista aparece Joinville (SC), que conquista a liderança com destaque para sua economia forte, boa infraestrutura urbana e incentivo à cultura.

Logo em seguida, cidades como São José dos Campos (SP) e Curitiba (PR) também se destacam por equilibrar crescimento com qualidade de vida.

Além disso, o ranking mostra uma forte presença do estado de São Paulo, que domina boa parte das posições. Isso acontece porque muitas cidades do interior conseguem oferecer serviços de qualidade, segurança e boas oportunidades de emprego.

Outro ponto relevante envolve a presença de capitais bem posicionadas. Curitiba e Florianópolis, por exemplo, aparecem entre as primeiras colocadas ao combinar planejamento urbano com preservação ambiental.

Top 10 das cidades mais felizes do Brasil

Joinville (SC) – 8,91

São José dos Campos (SP) – 8,85

Curitiba (PR) – 8,84

Gavião Peixoto (SP) – 8,79

Maringá (PR) – 8,78

Vinhedo (SP) – 8,68

Campinas (SP) – 8,64

Florianópolis (SC) – 8,52

Brasília (DF) – 8,51

São Caetano do Sul (SP) – 8,41

Ranking destaca diversidade entre regiões

Ao ampliar a análise, o estudo também inclui cidades de diferentes regiões do país. Isso mostra que a qualidade de vida não se concentra apenas em grandes centros.

Entre a 11ª e a 30ª posição, aparecem cidades como Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA) e Goiânia (GO), além de municípios menores que se destacam por oferecer um cotidiano mais equilibrado.

Outro destaque importante é Palmas (TO), que aparece no ranking e reforça o potencial de cidades fora do eixo Sul-Sudeste. Com planejamento urbano e crescimento estruturado, a capital se consolida como referência em qualidade de vida na região Norte.

Mais que renda: o que realmente define felicidade

Diferente de rankings tradicionais, este modelo valoriza fatores sociais e emocionais. Ou seja, ele não considera apenas quanto uma cidade produz, mas como as pessoas vivem nela.

Nesse sentido, o apoio social, a liberdade de escolha e a confiança nas instituições passam a ter peso significativo. Consequentemente, cidades que investem em bem-estar coletivo tendem a alcançar melhores posições.

Além disso, especialistas destacam que ambientes mais organizados, com acesso a serviços e oportunidades, contribuem diretamente para a satisfação da população. Assim, o conceito de felicidade urbana se amplia e se torna mais completo.

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