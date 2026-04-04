Ranking mostra quais são as 30 cidades mais felizes do Brasil, segundo critérios da ONU

Viver bem vai além do dinheiro

Daniella Bruno -
Ranking mostra quais são as 30 cidades mais felizes do Brasil, segundo critérios da ONU
Maringá a melhor cidade para trabalhar e ter uma vida tranquila. (Foto: Divulgação/ PMM)

A busca por qualidade de vida se tornou uma das principais prioridades da população nos últimos anos. Mais do que renda ou infraestrutura, fatores como bem-estar, segurança e equilíbrio emocional passaram a influenciar diretamente a forma como as pessoas escolhem onde viver.

Nesse cenário, estudos internacionais e nacionais começaram a olhar para além dos números econômicos. Eles passaram a considerar aspectos mais humanos e subjetivos da vida em sociedade.

É justamente com base nesses critérios que um ranking recente apontou quais são as 30 cidades mais felizes do Brasil, seguindo indicadores inspirados no modelo da ONU.

Leia também

Cidades combinam desenvolvimento e bem-estar

O levantamento analisa fatores como renda, expectativa de vida saudável, apoio social, liberdade de escolha, generosidade e percepção de corrupção. Dessa forma, ele consegue medir não apenas o desenvolvimento econômico, mas também o nível de satisfação da população.

No topo da lista aparece Joinville (SC), que conquista a liderança com destaque para sua economia forte, boa infraestrutura urbana e incentivo à cultura.

Logo em seguida, cidades como São José dos Campos (SP) e Curitiba (PR) também se destacam por equilibrar crescimento com qualidade de vida.

Além disso, o ranking mostra uma forte presença do estado de São Paulo, que domina boa parte das posições. Isso acontece porque muitas cidades do interior conseguem oferecer serviços de qualidade, segurança e boas oportunidades de emprego.

Outro ponto relevante envolve a presença de capitais bem posicionadas. Curitiba e Florianópolis, por exemplo, aparecem entre as primeiras colocadas ao combinar planejamento urbano com preservação ambiental.

Top 10 das cidades mais felizes do Brasil

  • Joinville (SC) – 8,91
  • São José dos Campos (SP) – 8,85
  • Curitiba (PR) – 8,84
  • Gavião Peixoto (SP) – 8,79
  • Maringá (PR) – 8,78
  • Vinhedo (SP) – 8,68
  • Campinas (SP) – 8,64
  • Florianópolis (SC) – 8,52
  • Brasília (DF) – 8,51
  • São Caetano do Sul (SP) – 8,41

Ranking destaca diversidade entre regiões

Ao ampliar a análise, o estudo também inclui cidades de diferentes regiões do país. Isso mostra que a qualidade de vida não se concentra apenas em grandes centros.

Entre a 11ª e a 30ª posição, aparecem cidades como Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA) e Goiânia (GO), além de municípios menores que se destacam por oferecer um cotidiano mais equilibrado.

Outro destaque importante é Palmas (TO), que aparece no ranking e reforça o potencial de cidades fora do eixo Sul-Sudeste. Com planejamento urbano e crescimento estruturado, a capital se consolida como referência em qualidade de vida na região Norte.

Mais que renda: o que realmente define felicidade

Diferente de rankings tradicionais, este modelo valoriza fatores sociais e emocionais. Ou seja, ele não considera apenas quanto uma cidade produz, mas como as pessoas vivem nela.

Nesse sentido, o apoio social, a liberdade de escolha e a confiança nas instituições passam a ter peso significativo. Consequentemente, cidades que investem em bem-estar coletivo tendem a alcançar melhores posições.

Além disso, especialistas destacam que ambientes mais organizados, com acesso a serviços e oportunidades, contribuem diretamente para a satisfação da população. Assim, o conceito de felicidade urbana se amplia e se torna mais completo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.