O silêncio que dói: a história da idosa de 80 anos que foi esquecida pelos filhos e hoje vive de caridade
Acamada após fratura no fêmur, idosa relata abandono familiar e sobrevive com ajuda de amigos que se revezam para levar cuidados básicos
Uma idosa de 80 anos vive dias de extrema fragilidade em Campo Grande (MS), onde permanece acamada e depende exclusivamente da ajuda de amigos para conseguir se alimentar e manter cuidados básicos de higiene.
Com a perna imobilizada após fraturar o fêmur, tem enfrentado a situação praticamente sozinha dentro da própria casa.
Moradora do bairro Jardim Centenário, a mulher sofreu uma queda em fevereiro. Inicialmente, suportou as dores por alguns dias, mas decidiu pedir socorro quando percebeu que a perna estava muito inchada.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a levou para a Santa Casa, onde exames confirmaram a fratura. Após semanas internada, ela passou por cirurgia e recebeu alta.
Desde que retornou para casa, há cerca de 15 dias, a idosa precisa permanecer três meses sem colocar o pé no chão, conforme orientação médica.
Sem condições de se levantar ou se locomover, conta com a solidariedade de cinco amigos, que se revezam para levar alimentos, fraldas e ajudar nos cuidados diários.
A idosa possui dois filhos: um que mora em Portugal e uma filha em Sidrolândia (MS). No entanto, afirma que nenhum deles tem prestado auxílio durante o período de recuperação.
A situação já foi denunciada às autoridades. Equipes da assistência social estiveram no local, e a polícia chegou a ser acionada quatro vezes para apurar possível abandono.
