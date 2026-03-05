Pais de crianças com deficiência podem ter direito a auxílio de até um salário mínimo

Projeto aprovado em comissão da Câmara prevê criação do Auxílio Mãe Atípica para responsáveis por filhos com deficiência, síndromes raras ou TEA

Gabriel Yuri Souto - 05 de março de 2026

(Foto: DIvulgação/Jus Brasil)

A Câmara dos Deputados aprovou, em comissão, um projeto que pode criar o chamado “Auxílio Mãe Atípica”, com pagamento de até um salário mínimo mensal. A proposta beneficia responsáveis por crianças com deficiência, síndromes raras ou Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com isso, o texto busca oferecer apoio financeiro a mães que dedicam tempo integral aos cuidados dos filhos e, por esse motivo, muitas vezes deixam o emprego ou interrompem a carreira profissional.

Proposta reconhece a rotina de cuidado integral

O projeto reconhece a realidade de mulheres que vivem entre terapias, consultas médicas e acompanhamento constante. Além disso, muitas enfrentam exaustão física e emocional, bem como dificuldades financeiras.

Por isso, o auxílio surge como forma de reconhecimento e suporte a quem exerce cuidado contínuo. Na prática, o benefício pretende reduzir o impacto econômico causado pela necessidade de dedicação exclusiva.

Projeto ainda precisa avançar no Congresso

Apesar do avanço na comissão, o texto ainda precisa passar por novas etapas dentro da Câmara. Depois disso, seguirá para análise no Senado.

Somente após aprovação nas duas Casas e sanção presidencial a proposta poderá virar lei. Portanto, o benefício ainda não está disponível.

Análise individual será fundamental

Especialistas alertam que cada caso exigirá análise detalhada. Será necessário verificar critérios como renda familiar, possibilidade de acumulação com outros benefícios e eventuais impactos previdenciários.

Além disso, mudanças no texto podem ocorrer durante a tramitação. Dessa forma, mães e responsáveis devem acompanhar a evolução do projeto com atenção.

O debate reforça a importância de políticas públicas voltadas às famílias que convivem com deficiência. Ao mesmo tempo, amplia a discussão sobre dignidade, reconhecimento e proteção social.

