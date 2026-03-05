Pais de crianças com deficiência podem ter direito a auxílio de até um salário mínimo
Projeto aprovado em comissão da Câmara prevê criação do Auxílio Mãe Atípica para responsáveis por filhos com deficiência, síndromes raras ou TEA
A Câmara dos Deputados aprovou, em comissão, um projeto que pode criar o chamado “Auxílio Mãe Atípica”, com pagamento de até um salário mínimo mensal. A proposta beneficia responsáveis por crianças com deficiência, síndromes raras ou Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Com isso, o texto busca oferecer apoio financeiro a mães que dedicam tempo integral aos cuidados dos filhos e, por esse motivo, muitas vezes deixam o emprego ou interrompem a carreira profissional.
Proposta reconhece a rotina de cuidado integral
O projeto reconhece a realidade de mulheres que vivem entre terapias, consultas médicas e acompanhamento constante. Além disso, muitas enfrentam exaustão física e emocional, bem como dificuldades financeiras.
Por isso, o auxílio surge como forma de reconhecimento e suporte a quem exerce cuidado contínuo. Na prática, o benefício pretende reduzir o impacto econômico causado pela necessidade de dedicação exclusiva.
Projeto ainda precisa avançar no Congresso
Apesar do avanço na comissão, o texto ainda precisa passar por novas etapas dentro da Câmara. Depois disso, seguirá para análise no Senado.
Somente após aprovação nas duas Casas e sanção presidencial a proposta poderá virar lei. Portanto, o benefício ainda não está disponível.
Análise individual será fundamental
Especialistas alertam que cada caso exigirá análise detalhada. Será necessário verificar critérios como renda familiar, possibilidade de acumulação com outros benefícios e eventuais impactos previdenciários.
Além disso, mudanças no texto podem ocorrer durante a tramitação. Dessa forma, mães e responsáveis devem acompanhar a evolução do projeto com atenção.
O debate reforça a importância de políticas públicas voltadas às famílias que convivem com deficiência. Ao mesmo tempo, amplia a discussão sobre dignidade, reconhecimento e proteção social.
