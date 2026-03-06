Feriado confirmado: governo anuncia folga na segunda-feira (23/03) e garante fim de semana prolongado
Feriado marca uma celebração histórica reconhecida em lei municipal e garante pausa oficial nas atividades públicas
O calendário de 2026 reserva uma pausa extra para trabalhadores e estudantes. A segunda-feira, 23 de março, está confirmada como feriado municipal, o que garante um fim de semana prolongado para quem poderá aproveitar três dias consecutivos de descanso.
A data integra o calendário oficial de feriados do Executivo municipal, definido por decreto da administração pública. O documento estabelece os dias de suspensão de expediente nas repartições e organiza o funcionamento do serviço público ao longo do ano.
O que se comemora na data
O feriado celebra a emancipação política de Florianópolis, capital de Santa Catarina. O marco histórico remete ao ano de 1726, quando a então vila de Nossa Senhora do Desterro foi elevada à condição administrativa autônoma.
A data passou a ser reconhecida como o aniversário oficial da cidade e integra o calendário de feriados municipais. O reconhecimento também aparece em normativas que regulam o funcionamento da administração pública local.
Mudanças na rotina da cidade
Durante o feriado, repartições públicas costumam suspender o atendimento presencial, retomando as atividades apenas no dia útil seguinte. Serviços considerados essenciais mantêm funcionamento por meio de escalas e plantões.
Já no setor privado, o funcionamento depende das decisões de cada empresa e das convenções coletivas de trabalho. Em períodos como esse, comércio, restaurantes e espaços turísticos costumam registrar aumento de movimento.
Cidade com história centenária
Antes de receber o nome atual, a cidade era chamada de Nossa Senhora do Desterro, denominação usada durante grande parte do período colonial. O nome Florianópolis foi adotado em 1894, em referência ao marechal Floriano Peixoto.
