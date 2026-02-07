Os melhores meses para o trabalhador CLT tirar férias e aproveitar mais em 2026

Planeje as férias de 2026 com estratégia: alguns meses combinam feriados e pontos facultativos para você descansar mais gastando menos dias

Gustavo de Souza - 07 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Edgar Okioga/Pexels)

Você não precisa ter 30 dias “sobrando” para sentir que fez uma viagem grande. Em 2026, dá para transformar poucos dias de férias em uma pausa longa combinando feriados, fins de semana e, quando a empresa permite, alguns pontos facultativos.

A lógica é simples: escolher meses em que o calendário “trabalha por você”. Quando um feriado cai em quinta, segunda ou cola em outro feriado, o descanso rende mais e o saldo de férias rende melhor.

Algo bom de saber logo de início é que feriados nacionais são garantidos, mas pontos facultativos valem para órgãos públicos e podem ou não ser adotados por empresas privadas. Já Carnaval costuma ter folgas em muitas cidades, mas não é feriado nacional por lei federal.

Abril: o “mês de ouro” para esticar a viagem

Abril de 2026 é o momento mais fácil de virar poucos dias em “férias de verdade”. A Sexta-feira Santa cai em 3 de abril e, na sequência, vem a Páscoa (domingo, 5).

A grande sacada é que Tiradentes (21 de abril) também está logo ali, e isso abre espaço para encaixes inteligentes dependendo da sua escala e do seu setor. Na prática, dá para planejar de um jeito que pegue dois blocos de descanso no mesmo mês, sem ficar com aquela sensação de férias picadas.

Se a empresa aceitar fracionamento, abril também é ótimo para quem quer dividir as férias e manter o ritmo do ano. Um bloco de 10 a 14 dias bem posicionado em abril pode render sensação de pausa longa, especialmente para quem quer viajar fora da alta temporada.

Junho e outubro: feriadões certeiros para gastar menos dias

Junho tem um clássico que costuma render emenda: Corpus Christi cai em 4 desse mês em 2026, uma quinta-feira. Isso significa que, com 1 dia a mais (sexta), você pode transformar em 4 dias seguidos — e, com alguns dias de férias, vira uma semana inteira com facilidade.

Além disso, junho costuma ter preços mais amigáveis em muitos destinos, especialmente fora dos polos mais disputados, e ainda tem o clima de festas juninas para quem prefere viagem gastronômica e cultural. É um mês que funciona tanto para descansar numa viagem mais tranquila quanto para aproveitar roteiros focados nas comemorações do mês.

Já outubro é um dos queridinhos do calendário porque Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) costuma favorecer folgas longas quando cai perto do fim de semana, e, em 2026, a data ajuda muito no planejamento. Se você encaixar férias a partir do começo da segunda semana do mês, dá para emendar com o fim de semana anterior e levar mais dias no pacote.

Se a sua empresa costuma liberar ponto facultativo em determinadas áreas (ou se você tem banco de horas), junho e outubro viram meses ideais para montar um descanso robusto sem esgotar metade das férias.

Dezembro e janeiro: a virada perfeita para quem quer sumir do mapa

Para quem sonha em fazer uma viagem maior, a virada do ano é a combinação mais clássica, e mais eficiente quando bem calculada. Em 2026, o calendário oficial prevê pontos facultativos próximos do Natal e do Ano Novo na administração pública, e muitas empresas privadas acompanham ao menos parte dessas folgas.

O truque aqui é escolher um início de férias que abrace o Natal (25/12) e avance até a primeira semana de janeiro. Dependendo do seu regime e do que a empresa adota como recesso, dá para ter um período longo com menos dias efetivamente descontados das férias.

Janeiro também entra como escolha forte para quem prefere evitar os preços mais altos do Réveillon. Começar as férias logo após a virada pode significar destinos mais vazios e, em alguns casos, diárias mais acessíveis, sem perder a sensação de “férias de verão”.

E vale lembrar: o Carnaval nesse cai em meados de fevereiro (com o ápice na terça, 17/02), o que pode ser um bônus se a sua empresa costuma liberar folga nesse período. Só não dá para contar com isso como feriado nacional.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!