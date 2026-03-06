Operação “Sodoma e Gomorra” fecha 9 motéis irregulares e prende suspeito em Anápolis

Ações ocorreram após denúncias de moradores e repercussão de vídeos nas redes sociais

Davi Galvão Davi Galvão -
Operação Sodoma e Gomorra foi realizada na noite desta quinta-feira (05)
Operação Sodoma e Gomorra foi realizada na noite desta quinta-feira (05). (Foto: Paulo de Tarso)

A prefeitura de Anápolis divulgou o saldo da Operação “Sodoma e Gomorra”, deflagrada na noite desta quinta-feira (05) em uma conhecida zona de bordéis e prostíbulos da cidade.

A força-tarefa resultou na interdição de nove estabelecimentos, na lavratura de sete autos de infração e na prisão de um homem por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Calixtolândia.

Além das sanções administrativas, as equipes apreenderam oito conjuntos de equipamentos sonoros.

Em paralelo, a Vigilância Sanitária também interditou alguns desses estabelecimentos e lavrou duas autuações com abertura de processo administrativo, após identificar descumprimentos das normas de higiene e funcionamento.

Vigilância Sanitária também atuou na força-tarefa. (Foto: Paulo de Tarso)

No âmbito criminal, a polícia apreendeu facões, uma balança de precisão e uma máquina de choque. O suspeito detido durante a ação foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

O prefeito Márcio Corrêa sinalizou que o cronograma de fiscalizações intensivas deve alcançar outros setores da cidade nos próximos dias.

“É nosso papel zelar pela cidade e estamos trabalhando diuturnamente para deixar a cidade melhor e mais tranquila para as famílias anapolinas”, ressaltou o chefe do Executivo.

Estopim

A operação ocorreu após denúncias de moradores e repercussão de vídeos nas redes sociais mostrando situações consideradas inadequadas em espaço público.

A situação ganhou ainda mais repercussão depois que vídeos circularam nas redes sociais mostrando pessoas nuas nas proximidades de uma praça do bairro.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

