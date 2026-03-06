Operação “Sodoma e Gomorra” fecha 9 motéis irregulares e prende suspeito em Anápolis

Ações ocorreram após denúncias de moradores e repercussão de vídeos nas redes sociais

Davi Galvão - 06 de março de 2026

Operação Sodoma e Gomorra foi realizada na noite desta quinta-feira (05). (Foto: Paulo de Tarso)

A prefeitura de Anápolis divulgou o saldo da Operação “Sodoma e Gomorra”, deflagrada na noite desta quinta-feira (05) em uma conhecida zona de bordéis e prostíbulos da cidade.

A força-tarefa resultou na interdição de nove estabelecimentos, na lavratura de sete autos de infração e na prisão de um homem por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Calixtolândia.

Além das sanções administrativas, as equipes apreenderam oito conjuntos de equipamentos sonoros.

Em paralelo, a Vigilância Sanitária também interditou alguns desses estabelecimentos e lavrou duas autuações com abertura de processo administrativo, após identificar descumprimentos das normas de higiene e funcionamento.

No âmbito criminal, a polícia apreendeu facões, uma balança de precisão e uma máquina de choque. O suspeito detido durante a ação foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

O prefeito Márcio Corrêa sinalizou que o cronograma de fiscalizações intensivas deve alcançar outros setores da cidade nos próximos dias.

“É nosso papel zelar pela cidade e estamos trabalhando diuturnamente para deixar a cidade melhor e mais tranquila para as famílias anapolinas”, ressaltou o chefe do Executivo.

Estopim

A operação ocorreu após denúncias de moradores e repercussão de vídeos nas redes sociais mostrando situações consideradas inadequadas em espaço público.

A situação ganhou ainda mais repercussão depois que vídeos circularam nas redes sociais mostrando pessoas nuas nas proximidades de uma praça do bairro.

