Operação “Sodoma e Gomorra” mira motéis e casas de prostituição irregulares em Anápolis

Ação realizada na região do Calixtolândia resultou em interdições, apreensões de equipamentos e uma condução por tráfico

Pedro Ribeiro - 05 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma força-tarefa envolvendo órgãos municipais e forças de segurança foi realizada na noite desta quinta-feira (05) na região do bairro Calixtolândia, em Anápolis, área conhecida pela concentração de motéis e casas de prostituição.

Batizada de Operação Sodoma e Gomorra, a ação reuniu equipes da Prefeitura de Anápolis, Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária

O objetivo foi combater irregularidades em estabelecimentos da região, conhecida pela concentração de prostíbulos e motéis.

Durante a ação, foram fiscalizados diversos locais para verificar documentação, condições sanitárias e possíveis crimes.

Ao todo, quatro estabelecimentos foram interditados e equipamentos de som foram apreendidos.

Além disso, policiais militares abordaram ao menos 12 veículos e detiveram uma pessoa com drogas, incluindo substâncias análogas à cocaína e ao crack.

A operação ocorreu após denúncias de moradores e repercussão de vídeos nas redes sociais mostrando situações consideradas inadequadas em espaço público.

A situação ganhou ainda mais repercussão depois que vídeos circularam nas redes sociais mostrando pessoas nuas nas proximidades de uma praça municipal do bairro.

O prefeito Márcio Corrêa (PL) afirmou que a ação busca restabelecer a ordem urbana e garantir mais segurança à população.

“A cidade não aceitará exploração irregular de espaços nem situações que atentem contra o respeito às famílias”, declarou.

A administração municipal informou ainda que novas operações poderão ocorrer em outras áreas do município onde forem identificadas situações semelhantes.

