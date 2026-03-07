Caiado decreta ponto facultativo em Goiás no dia 20 de março

Medida do governo estadual ocorre por causa da realização do do MotoGP no Autódromo Internacional Ayrton Senna

Lara Duarte - 07 de março de 2026

Ronaldo Caiado na obra do Autódromo Internacional Ayrton Senna, durante vistoria da pista que vai receber o campeonato Mundial de MotoGP 2026. (Foto: Reprodução)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), decretou ponto facultativo nas repartições públicas do Poder Executivo estadual no dia 20 de março de 2026. A decisão foi oficializada por meio do Decreto nº 10.866.

A medida considera a realização do Grande Prêmio de Goiás de Motovelocidade, etapa do MotoGP, que ocorrerá no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

O evento internacional deve atrair grande público, além de equipes e profissionais do esporte de vários países.

Com o decreto, os órgãos do Executivo estadual poderão organizar o funcionamento das atividades administrativas durante a data, considerando o impacto da competição na capital.

O ponto facultativo não se aplica aos serviços considerados essenciais ou que não podem ter a continuidade interrompida por interesse público.

Assim, unidades de saúde, forças de segurança pública, como Polícia Militar e Polícia Civil, além do Corpo de Bombeiros, continuarão funcionando normalmente. Setores ligados à arrecadação e à fiscalização também seguem com as atividades.

O decreto ainda prevê que dirigentes de cada órgão poderão definir exceções adicionais, caso seja necessário manter o funcionamento de determinados serviços públicos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!