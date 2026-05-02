Bebê de 1 ano é a 5ª morte nas chuvas em Pernambuco; 2.000 pessoas estão fora de casa

Outras duas mortes foram de mãe e filho após uma barreira deslizar sobre uma casa no bairro Dois Unidos, na zona norte do Recife

Folhapress - 02 de maio de 2026

Desabamento ocorreu após as fortes chuvas. (Foto: Reprodução/SBT)

JOSUÉ SEIXAS E ALÉXIA SOUSA

RECIFE, PE, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – As chuvas que atingem Pernambuco desde a sexta-feira (1º) deixaram cinco mortos, sendo três no Recife e duas em Olinda, além de cinco pessoas feridas.

Duas mortes foram de mãe e filho após uma barreira deslizar sobre uma casa no bairro Dois Unidos, na zona norte do Recife. A mulher foi identificada como Jaqueline Soares da Silva, 25, e a criança como Riquelme Soares da Silva Barbosa, 7.

O pai da criança e outro filho do casal foram encaminhados a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Não foram divulgadas atualizações de saúde deles.

Também morreu a menina Maria Helena Barbosa, de 1 ano e 6 meses, que havia sido resgatada do desabamento de barreira em Dois Unidos. A morte foi confirmada neste sábado (2) pelo Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde estava internada.

No bairro Passarinho, em Olinda, uma mulher de 20 anos e um bebê de 6 meses foram encontrados mortos pelos bombeiros. Eles foram identificados como Bruna Karine da Silva e Pietro da Silva Pimentel.

As chuvas também deixaram 2.190 pessoas fora de casa, sendo 1.096 desabrigadas e 1.094 desalojadas, segundo balanço da Defesa Civil estadual divulgado neste sábado (2).

De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, unidades de pronto atendimento registraram atendimentos relacionados às chuvas desde a sexta-feira (1º).

Na UPA de Nova Descoberta, 11 vítimas foram atendidas, sendo duas já sem vida. Seis pessoas foram estabilizadas e transferidas, sendo cinco para o Hospital da Restauração e uma para o Hospital Getúlio Vargas. Uma vítima segue em atendimento com quadro estável e duas tiveram alta.

Nas UPAs do Ibura e de Paulista, cinco pessoas foram avaliadas e liberadas. Já na UPA de Olinda, duas pessoas receberam atendimento, uma teve alta e outra foi encaminhada para hospital de referência.

O Hospital da Restauração recebeu cinco vítimas: quatro crianças e uma idosa. Uma criança morreu neste sábado (2) e outra teve alta. Um menino segue internado, em observação, com quadro estável. Outra criança foi transferida para um hospital particular. A idosa, de 73 anos, passou por cirurgia e permanece internada em estado estável.

No Hospital Getúlio Vargas, um homem de 63 anos também passou por cirurgia e segue com quadro estável.

Há também uma ocorrência de um possível afogamento de um idoso nas proximidades do Rio Beberibe, no bairro de Beberibe, no Recife, na sexta-feira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chuvas e a correnteza inviabilizaram buscas imediatas por conta do risco. Uma equipe de mergulho foi deslocada para o local e reavaliará as condições para iniciar as buscas.

As equipes relatam dificuldade de acesso por causa da baixa visibilidade da água e da presença de galhos, lixo e outros entulhos submersos. Os resgates em áreas alagadas estão sendo feitos com botes infláveis e boias.

Entre a tarde da sexta e a manhã deste sábado, o Corpo de Bombeiros contabilizou 23 ocorrências de pessoas ilhadas, com 149 resgates realizados até as 7h.

As ações se concentraram em áreas como Cajueiro, no Recife, Peixinhos, em Olinda, e Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes.

No acumulado da operação, já são 39 ocorrências e 489 pessoas resgatadas.

Na manhã deste sábado, o Recife aumentou o número de abrigos para 17, com capacidade total para 1.770 pessoas. Até agora, 1.141 já procuraram os lugares. Em 48 h, disse a prefeitura, o acumulado de chuvas chegou a 185 mm no pluviômetro da Guabiraba, o que é 64% do esperado para o mês de maio.

De acordo com a Defesa Civil, os impactos atingem diferentes municípios.

– Recife  671 desabrigados e 3 mortos

– Olinda  170 desabrigados, 5 feridos e 2 mortos

– Goiana  146 desabrigados e 994 desalojados

– Paulista  32 desabrigados e 11 desalojados

– Camaragibe  4 desabrigados e 11 desalojados

– Igarassu  27 desabrigados e 21 desalojados

– Limoeiro  4 desabrigados e 5 desalojados

– Timbaúba  42 desabrigados e 52 desalojados

A operação de resposta distribuiu 637 colchões, 764 lençóis, 246 kits de limpeza e 146 kits de higiene.

Segundo a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima), o sistema meteorológico ainda atua no estado, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte na Mata Norte, fraca a moderada na Região Metropolitana do Recife e fraca na Mata Sul.

A tendência é de enfraquecimento gradual ao longo do dia, com chuvas mais intensas no início da manhã e redução até a noite.

No Recife, o Centro de Operações reduziu o nível de severidade e mantém a cidade em estágio de alerta, após melhora nas condições climáticas.

Ainda há possibilidade de alagamentos devido à combinação de chuva com maré alta.

MAIORES ACUMULADOS DE CHUVA NAS ÚLTIMAS 24H:

– Recife  146 mm

– Glória do Goitá  142 mm

– Camaragibe  141,9 mm

– Moreno  140,3 mm

– Cabo de Santo Agostinho  137 mm

Em Olinda, a prefeitura informou que o município registrou 83,46 mm de chuva nas últimas 24 horas. Entre 0h e 10h deste sábado (2), não houve registro de ocorrências graves ou deslizamentos. Desde a sexta-feira (1º), o acumulado já chega a 225 mm, colocando a cidade entre as mais afetadas no estado.

A prefeitura disponibilizou dois abrigos temporários para moradores em áreas de risco: a EREF Monsenhor Arruda Câmara, em Peixinhos, e a Escola Argentina Castello Branco, no bairro de Jatobá.

Em Goiana, município bastante afetado, a prefeitura informou que o acumulado de chuva já passa de 260 mm em 48 horas, o maior do estado no período, enquanto o nível do rio segue subindo.

As ações de assistência foram ampliadas para áreas como Baldo do Rio, Vila Bom Tempo e regiões do outro lado da BR-101 Norte.

Segundo a gestão municipal, cinco abrigos temporários foram instalados em escolas públicas, acolhendo 204 famílias (583 pessoas).

A prefeitura informou ainda que, em uma escola municipal em construção no bairro da Boa Vista, a estrutura foi preservada, apesar dos impactos no entorno. Os principais danos ocorreram próximo a um canal, onde um muro cedeu com a força da correnteza.

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