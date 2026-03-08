Tilápia com creme de batata: receita perfeita para o almoço ou jantar

Prato cremoso, simples e cheio de sabor conquista quem busca uma refeição rápida, mas com cara de comida especial

Daniella Bruno - 08 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Quando a ideia é preparar algo rápido e saboroso, algumas receitas se destacam imediatamente. É exatamente o caso da tilápia com creme de batata, uma combinação simples que consegue transformar ingredientes comuns em um prato extremamente reconfortante.

Logo no primeiro preparo, muita gente se surpreende com o resultado. Isso porque a tilápia absorve bem os temperos e fica suculenta, enquanto o creme de batata cria uma textura macia e envolvente.

Como resultado, o prato ganha equilíbrio de sabor e agrada facilmente toda a família.

Além disso, o preparo acontece em apenas uma frigideira, o que facilita muito a rotina na cozinha. Dessa forma, o prato se torna uma ótima escolha tanto para um almoço rápido quanto para um jantar mais caprichado.

Como preparar a tilápia com creme de batata na frigideira

Primeiramente, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino, alho e algumas gotas de limão. Esse passo é importante porque ajuda o peixe a absorver melhor os sabores antes do cozimento.

Em seguida, leve uma frigideira ao fogo com um fio de azeite e acomode os filés. Deixe dourar levemente dos dois lados até que o peixe comece a cozinhar por dentro.

Enquanto isso, prepare o creme de batata. Cozinhe as batatas até ficarem macias, amasse bem e misture manteiga e creme de leite ou leite até formar um creme liso e bem cremoso.

Depois disso, espalhe o creme de batata sobre os filés que já estão na frigideira. Esse passo cria uma camada generosa que vai dar textura e sabor ao prato.

Camada gratinada deixa o prato ainda mais irresistível

Depois de cobrir o peixe com o creme, finalize a receita adicionando queijo ralado por cima. Em seguida, mantenha a frigideira tampada ou leve ao forno rapidamente para que o queijo derreta e forme uma camada gratinada.

Esse detalhe faz toda a diferença no resultado final. Isso porque o queijo cria uma superfície dourada e levemente crocante, enquanto o interior continua extremamente cremoso.

Além disso, a combinação de peixe macio com batata cremosa transforma a receita em uma refeição equilibrada e muito saborosa.

Por fim, vale lembrar que a tilápia é um peixe leve e versátil. Por causa disso, ela combina facilmente com ervas frescas, como salsinha ou cheiro-verde, que podem ser usadas para finalizar o prato e deixar a apresentação ainda mais bonita.

No final das contas, essa receita prova que pratos simples também podem surpreender. Com poucos ingredientes e preparo rápido, a tilápia com creme de batata se transforma em uma opção perfeita para qualquer ocasião.

