Conheça o novo tipo de banana que é maior e mais doce que as outras

Variedade chama atenção por características que podem agradar tanto produtores quanto consumidores

Layne Brito - 09 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Uma nova variedade de banana tem despertado curiosidade entre produtores e consumidores por reunir características pouco comuns na fruta. Batizada de Ambrosia, a cultivar se destaca por apresentar frutos maiores, mais doces e com maior tempo de conservação após a colheita.

A banana foi desenvolvida no Espírito Santo, após mais de duas décadas de estudos voltados ao melhoramento da cultura.

A ideia era criar uma variedade que unisse sabor mais marcante, boa aparência e maior produtividade para o agricultor.

A Ambrosia pertence ao grupo das bananas do tipo nanica, uma das mais populares no Brasil, mas apresenta diferenças perceptíveis no consumo.

Os frutos costumam ser maiores, com polpa mais doce e textura agradável, características que podem torná-la ainda mais atrativa nas feiras e supermercados.

Outro destaque está no desempenho da planta no campo.

Durante os testes de desenvolvimento, alguns cachos chegaram a ultrapassar 30 quilos, o que representa maior rendimento para os produtores e potencial de aumento na produção.

Além disso, a nova variedade também apresenta maior resistência a doenças comuns da bananeira, fator que pode ajudar a reduzir perdas e facilitar o cultivo em diferentes regiões produtoras.

Combinando produtividade, sabor e durabilidade, a banana Ambrosia surge como uma alternativa promissora para o setor agrícola e pode, nos próximos anos, conquistar espaço entre as variedades consumidas pelos brasileiros.

