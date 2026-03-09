Diploma de enfeite: a dura realidade dos jovens graduados que perdem espaço para o mercado técnico em 2026

Dados recentes indicam que o diploma ainda tem valor, mas perdeu parte da vantagem imediata no mercado de trabalho

Gustavo de Souza - 09 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Joel Rodrigues/Agência Brasília)

O mal-estar da Geração Z com o diploma universitário vem ganhando força ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, o mercado para recém-formados piorou no fim de 2025: dados do Federal Reserve Bank de Nova York mostram desemprego de cerca de 5,7% entre graduados recentes e subocupação (quando o trabalhador desempenha uma função menos qualificada do que sua formação) de 42,5%, o maior nível desde 2020.

Já o Federal Reserve de Cleveland aponta que a vantagem dos jovens com faculdade sobre os que têm apenas ensino médio encolheu até o menor patamar desde o fim dos anos 1970.

Parte dessa mudança ajuda a explicar o apelo crescente das formações técnicas. Nos EUA, com seu mercado de trabalho acostumado a exportar tendências, áreas como saúde seguem puxando contratações: o Bureau of Labor Statistics projeta que as ocupações do setor crescerão bem acima da média entre 2024 e 2034, com cerca de 1,9 milhão de vagas por ano.

Cenário nacional é semelhante, porém mais otimista

No Brasil, a situação é menos dramático para quem busca emprego, mas também mostra uma reacomodação. A PNAD Contínua indica taxa de desocupação de 5,4% no trimestre móvel encerrado em janeiro de 2026, enquanto o Ipea apontou 7,4% em março de 2025, em um mercado considerado aquecido e com ocupação em alta.

Entre os jovens de 14 a 24 anos, o Ministério do Trabalho registrou queda do desemprego de 25,2% para 14,3% entre o fim de 2019 e o fim de 2024, além de redução da informalidade de 48% para 44%.

Isso não significa que a transição da escola para o trabalho esteja resolvida. O IBGE mostrou que, em 2023, 21,2% dos jovens de 15 a 29 anos não estudavam nem estavam ocupados, o equivalente a 10,3 milhões de pessoas. Ainda assim, o Brasil combina melhora recente no emprego jovem com expansão do ensino técnico, em vez de uma deterioração tão aguda quanto a observada entre recém-formados americanos.

Reflexos da educação

Os números da educação ajudam a entender essa diferença. No Brasil, havia 9,4 milhões de alunos na graduação em 2024, mas só 1,4 milhão cursavam tecnólogos, 15% do total.

Ao mesmo tempo, 9,2% dos estudantes do ensino médio frequentavam curso técnico ou magistério em 2024, ante 7% em 2019; em números absolutos, eram 832 mil alunos, alta de 28,8%. O Censo Escolar 2024 também mostrou avanço da educação profissional e tecnológica no ensino médio, de 15% para 17,2% em um ano.

A comparação, portanto, exige cuidado. Nos EUA, o diploma perdeu força sobretudo na entrada no mercado. No Brasil, ele ainda preserva peso institucional e escala, mas o avanço do ensino técnico indica que a promessa de empregabilidade rápida já não depende só da universidade.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!