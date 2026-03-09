Segundo recrutadores, profissionais que fazem isso nas reuniões têm mais chances de promoção

Em reuniões de trabalho, comportamentos aparentemente simples podem revelar quem está pronto para crescer dentro da empresa

Gustavo de Souza - 09 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Participar de reuniões faz parte da rotina de praticamente todos os profissionais. No entanto, especialistas em recrutamento apontam que alguns comportamentos durante esses encontros podem aumentar significativamente as chances de crescimento na carreira.

Entre eles, destaca-se a capacidade de transformar discussões em decisões claras. Profissionais que ajudam a sintetizar ideias, fazem perguntas estratégicas e organizam os encaminhamentos da reunião costumam ser vistos como referências dentro das equipes.

Esse tipo de atitude sinaliza habilidades valorizadas por gestores, como liderança, clareza na comunicação e capacidade de coordenação, que são competências frequentemente associadas a cargos de maior responsabilidade.

O papel de quem organiza a conversa

De acordo com especialistas em gestão corporativa, reuniões produtivas dependem de objetivos claros e definição de ações concretas. A Harvard Business Review aponta que encontros de trabalho eficazes precisam terminar com decisões registradas e responsáveis definidos para cada tarefa.

Assim, quem assume o papel de resumir os principais pontos discutidos e alinhar próximos passos contribui diretamente para evitar retrabalho e falta de direção nas equipes.

Perguntas que impulsionam decisões

Outro comportamento valorizado é saber fazer perguntas que ajudam a avançar a conversa. Questões como “qual é a decisão que precisamos tomar hoje?” ou “quem ficará responsável por essa etapa?” ajudam a manter o foco da reunião.

Segundo especialistas em liderança organizacional, esse tipo de intervenção demonstra visão estratégica e capacidade de gestão, algo frequentemente observado por gestores durante avaliações de desempenho.

No ambiente corporativo atual, em que tempo e produtividade são cada vez mais valorizados, quem consegue organizar discussões e transformar ideias em ações concretas tende a ganhar destaque. Muitas vezes, é justamente essa postura que diferencia quem apenas participa de quem realmente lidera.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!