Não é faculdade, nem experiência: 6 habilidades que as empresas mais valorizam em 2026

Em um cenário de mudanças rápidas e tecnologia avançando, empresas passaram a priorizar habilidades humanas e comportamentais que vão muito além de diplomas e anos de experiência

Layne Brito - 10 de março de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Ter diploma e experiência profissional continua sendo importante, mas já não basta para garantir destaque em processos seletivos. Em 2026, a lógica do mercado de trabalho está cada vez mais voltada para habilidades práticas e comportamentais, especialmente aquelas que mostram como um profissional reage a mudanças, trabalha em equipe e entrega resultados sob pressão.

Com a transformação digital acelerada, novas formas de trabalho e exigências mais complexas no ambiente corporativo, recrutadores passaram a observar com mais atenção traços que não aparecem apenas em certificados.

Hoje, muitas empresas querem profissionais completos: tecnicamente preparados, mas também flexíveis, comunicativos e capazes de aprender rápido.

Nesse cenário, algumas competências ganharam protagonismo e passaram a pesar mais do que a formação acadêmica isolada ou o tempo de carteira assinada.

São habilidades que ajudam a construir equipes mais eficientes, criativas e prontas para lidar com os desafios de um mercado em constante mudança.

Confira as seis habilidades que as empresas mais valorizam em 2026:

1. Comunicação clara e objetiva

Saber se expressar bem, ouvir com atenção e transmitir ideias com clareza virou diferencial competitivo.

Empresas valorizam profissionais que conseguem alinhar demandas, evitar ruídos e se comunicar bem em diferentes contextos.

2. Inteligência emocional

Lidar com pressão, frustração, conflitos e cobranças sem perder o equilíbrio é uma qualidade cada vez mais observada.

Profissionais emocionalmente inteligentes tendem a tomar decisões melhores e conviver de forma mais saudável no ambiente de trabalho.

3. Adaptabilidade

Mudanças de rota, novas tecnologias e transformações nos processos internos fazem parte da rotina das empresas.

Quem demonstra facilidade para aprender, se ajustar e atuar diante de cenários novos sai na frente.

4. Capacidade de resolver problemas

Mais do que apontar falhas, o mercado quer pessoas que proponham soluções.

A habilidade de analisar situações, pensar com estratégia e agir com autonomia se tornou essencial em praticamente todas as áreas.

5. Trabalho em equipe

Mesmo em funções mais técnicas, saber colaborar continua sendo indispensável.

Empresas buscam profissionais que saibam construir relações, dividir responsabilidades e contribuir para resultados coletivos.

6. Aprendizado contínuo

O profissional que acredita que já sabe tudo perde espaço rapidamente.

Em 2026, a disposição para aprender, se atualizar e desenvolver novas competências é vista como sinal de evolução e preparo para o futuro.

No fim das contas, o mercado tem deixado cada vez mais claro que currículo forte, sozinho, já não garante vaga.

O que realmente chama a atenção das empresas é a combinação entre conhecimento, postura e capacidade de evolução.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!