Com nova licitação para limpeza urbana, Quebec pode estar com os dias contados em Anápolis

Prefeitura abriu concorrência pública para a prestação do serviço

Paulo Roberto Belém - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma das concessões públicas mais criticadas, atualmente, pela população de Anápolis, a operação da Quebec Ambiental pode estar com dias contados na cidade.

Isso porque a Administração Municipal deu início ao processo que pode definir o sucessor da empresa nos serviços de limpeza urbana, que inclui a operação do aterro sanitário do município, localizado na região Leste.

O aviso de abertura da concorrência pública n.º 004/2024 foi publicado na edição de segunda-feira (15), no Diário Oficial do Município (DOM), com o edital estando disponível desde esta terça-feira (16).

De acordo com o documento, a licitação prevê a contratação de uma empresa especializada para executar serviços considerados essenciais para a rotina da cidade, como o transporte de resíduos sólidos urbanos e da coleta seletiva, além dos cuidados com o aterro.

A expectativa inicial da licitação, segundo o edital, é a realização de sessão presencial da concorrência, estando marcada para 13 de fevereiro. O ato deve reunir as candidatas a assumir o serviço na cidade.

Integram o método do certame, a consideração técnica e do preço, com modo de disputa fechado e regime de execução por empreitada a preço unitário, seguindo as normas da nova Lei de Licitações.

Embora criticada, com situações recorrentes repercutidas pelo Portal 6, a Quebec Ambiental também poderá participar da licitação, caso seja de interesse dela. A empresa tem contrato emergencial vigente até maio de 2026.

Assim, a Prefeitura de Anápolis espera concluir todo o processo a tempo de não haver necessidade de uma nova renovação precária.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!