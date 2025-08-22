CEI da Câmara de Goiânia que investiga escândalo do lixo já tem Roberto Naves como alvo

Ex-prefeito de Anápolis é cotado para depor sobre suposta ligação com a Quebec Ambiental, empresa do consórcio que assumiu a coleta de lixo na capital em meio a questionamentos

Samuel Leão - 22 de agosto de 2025

Prefeito Roberto Naves durante coletiva de imprensa. (Foto: Captura de Tela/Instagram Roberto Naves)

O escândalo envolvendo o contrato de coleta de lixo em Goiânia ganhou um novo capítulo com a definição de alvos da Comissão Especial de Inquérito (CEI) instalada na Câmara Municipal. O ex-prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos), já figura entre os nomes cotados para ser convocado a prestar depoimento, conforme informações divulgadas pelo jornal O Popular.

A investigação mira a suposta ligação de Naves com a Quebec Ambiental, uma das empresas que integram o Consórcio Limpa Gyn, responsável pela coleta de lixo na capital goiana. O que chama atenção é que a mesma Quebec Ambiental também opera os serviços de limpeza urbana em Anápolis, cidade administrada por Naves até o início deste ano, levantando suspeitas sobre possíveis favorecimentos.

O Consórcio Limpa Gyn assumiu os serviços de limpeza urbana em Goiânia no início de 2024, mas desde então vem enfrentando questionamentos de vereadores e da sociedade civil sobre a regularidade do contrato. A CEI foi criada justamente para apurar possíveis irregularidades na contratação e execução dos serviços, que movimentam milhões de reais dos cofres públicos.

Além de Roberto Naves, outro nome que deve ser convocado pela comissão é o ex-secretário de Infraestrutura de Goiânia, Denes Pereira, atual presidente regional do Solidariedade. Pereira foi o responsável por assinar o polêmico contrato com o Consórcio Limpa Gyn em março de 2024, mas deixou o cargo em junho após ser alvo da Operação Transata, que investiga fraudes em licitações da Prefeitura.

Procurado para se posicionar sobre a investigação, o ex-prefeito Roberto Naves afirmou não ter conhecimento sobre o assunto e ainda indagou se não se trata de uma fofoca.