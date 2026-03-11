O código da longevidade: 6 hábitos que pessoas que vivem muito evitam antes de dormir e logo ao acordar

Pequenas atitudes no início e no fim do dia podem fazer mais diferença para a saúde do que muitos imaginam

Layne Brito - 11 de março de 2026

(Foto: Reprodução/YouTube/Geórgia Tudo de Bom)

Viver mais e com qualidade é um desejo comum, mas especialistas apontam que a longevidade raramente depende de grandes segredos. Na prática, ela costuma estar ligada a hábitos simples repetidos todos os dias.

Entre eles, dois momentos da rotina ganham destaque: as horas antes de dormir e os primeiros minutos após acordar.

É justamente nesses períodos que escolhas aparentemente pequenas podem influenciar o funcionamento do organismo, o descanso e até o equilíbrio do metabolismo.

Estudos sobre envelhecimento saudável mostram que pessoas que chegam à terceira idade com boa qualidade de vida tendem a seguir padrões semelhantes de comportamento.

Em vez de focar apenas no que fazer, muitos especialistas destacam aquilo que deve ser evitado nesses momentos do dia. São atitudes que, quando repetidas diariamente, podem interferir no sono, na digestão e no ritmo natural do corpo.

Veja seis hábitos que pessoas longevas costumam evitar antes de dormir e logo ao acordar:

1. Evitar refeições pesadas antes de dormir

Comer alimentos muito pesados ou em grande quantidade próximo da hora de deitar pode dificultar a digestão e prejudicar a qualidade do sono.

O ideal é manter um intervalo entre o jantar e o momento de ir para a cama.

2. Não usar telas excessivamente à noite

Celulares, tablets e computadores emitem luz que pode interferir no relógio biológico do corpo.

Reduzir o uso desses aparelhos antes de dormir ajuda o organismo a entrar no ritmo natural de descanso.

3. Evitar atividades muito estimulantes à noite

Exercícios físicos muito intensos ou atividades que elevam o estado de alerta podem dificultar o relaxamento necessário para pegar no sono.

4. Não levantar da cama de forma abrupta

Ao acordar, o corpo ainda está se ajustando à mudança de posição. Levantar-se rapidamente pode causar tontura ou sensação de fraqueza em algumas pessoas.

5. Evitar começar o dia sem se hidratar

Depois de várias horas de sono, o organismo precisa repor líquidos. A hidratação logo pela manhã ajuda a equilibrar o funcionamento do corpo.

6. Não pular o café da manhã

A primeira refeição do dia contribui para ativar o metabolismo e fornecer energia para as atividades iniciais da rotina.

Mais do que regras rígidas, esses hábitos mostram como pequenas decisões cotidianas podem influenciar a saúde ao longo do tempo.

Ajustar a rotina noturna e o início do dia pode ajudar o organismo a funcionar de forma mais equilibrada, um dos fatores frequentemente associados a uma vida mais longa e saudável.

