Prefeitura de Anápolis adota Alvará Provisório que reduz em até 10 vezes o tempo para abrir empresas

Medida permite início das atividades comerciais antes da conclusão de todas as vistorias municipais

Pedro Ribeiro - 12 de março de 2026

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Empreendedores que pretendem abrir empresas em Anápolis poderão iniciar as atividades com mais rapidez após uma mudança adotada pela Prefeitura.

Um decreto municipal passou a permitir a emissão de alvará provisório para negócios classificados como de baixo e médio risco, reduzindo significativamente o tempo necessário para começar a operar.

Antes da mudança, a liberação do documento levava em média entre sete e dez dias. Com a nova regra, o alvará poderá ser emitido em até um dia útil.

A medida está prevista em decreto publicado no dia 5 de março de 2026.

Com o novo modelo, empresas enquadradas nesses níveis de risco poderão iniciar as atividades logo após o registro empresarial, sem precisar aguardar a realização de todas as vistorias dos órgãos municipais.

A liberação do documento será feita por autodeclaração eletrônica, na qual o responsável pela empresa afirma cumprir as exigências legais para funcionamento do estabelecimento.

O alvará provisório terá validade de 180 dias.

Durante esse período, os órgãos responsáveis poderão realizar fiscalizações para verificar se o estabelecimento cumpre as normas sanitárias, ambientais e de segurança.

Caso o estabelecimento esteja regular, o documento poderá ser transformado em alvará definitivo.

Se forem identificadas irregularidades, o responsável será notificado para realizar as adequações dentro do prazo determinado.

O decreto também define a classificação das atividades econômicas em baixo, médio e alto risco.

Atividades consideradas de alto risco, como aquelas que envolvem produtos inflamáveis, grande circulação de pessoas ou maior impacto ambiental, continuam obrigadas a passar por vistorias e licenças antes de iniciar as operações.

