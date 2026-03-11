Prefeitura dá 20% de desconto para motoristas quitarem multas em Anápolis; veja prazo
Mais de 300 pedidos já foram registrados no primeiro mês do programa criado pela Prefeitura
Motoristas de Anápolis que tenham multas atrasadas no município terão uma última chance para garantir o pagamento da dívida com desconto. O benefício foi anunciado pela Prefeitura, que concederá 20% de desconto para quem quitar as penalidades até o dia 11 de abril.
A iniciativa faz parte do decreto “Resolve Já”, programa destinado a facilitar o pagamento de multas pendentes junto ao município por parte de pessoas físicas e jurídicas.
Com o programa, o contribuinte pode optar pelo pagamento à vista ou parcelado. Na opção à vista, além do desconto no valor original da multa, também será concedido 100% de desconto nos juros.
Para quem optar pela quitação parcelada, o desconto vai incidir apenas no valor da multa.
“É um programa inédito em que buscamos possibilitar que os motoristas fiquem em dia com a documentação do veículo, pensando que o acúmulo de multas pode impedir a emissão do licenciamento anual”, pontua do presidente da Companha Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Igor Lino.
Logo no primeiro mês do programa, mais de 300 de pedidos de descontos foram atendidos pela CMTT. Segundo o órgão, a maioria deles (250 autos) já foram convertidos, validados e devidamente pagos pelos contribuintes.
Paga ter acesso ao benefício, o interessado deve encaminhar o pedido pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (62) 9 9674-2614.
Ou ainda, pode protocolar o pedido presencialmente na sede administrativa da CMTT, que fica na Avenida Brasil Sul, na Vila Esperança.
Importante citar que a adesão ao programa implica o reconhecimento da dívida e a renúncia a recursos administrativos ou judiciais relacionados às multas incluídas.
A CMTT também alerta que a quitação das multas não suspende nem cancela processos administrativos ou judiciais em andamento, como os de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH.
