Prefeitura dá 20% de desconto para motoristas quitarem multas em Anápolis; veja prazo

Mais de 300 pedidos já foram registrados no primeiro mês do programa criado pela Prefeitura

Ícaro Gonçalves - 11 de março de 2026

Motoristas de Anápolis que tenham multas atrasadas no município terão uma última chance para garantir o pagamento da dívida com desconto. O benefício foi anunciado pela Prefeitura, que concederá 20% de desconto para quem quitar as penalidades até o dia 11 de abril.

A iniciativa faz parte do decreto “Resolve Já”, programa destinado a facilitar o pagamento de multas pendentes junto ao município por parte de pessoas físicas e jurídicas.

Com o programa, o contribuinte pode optar pelo pagamento à vista ou parcelado. Na opção à vista, além do desconto no valor original da multa, também será concedido 100% de desconto nos juros.

Para quem optar pela quitação parcelada, o desconto vai incidir apenas no valor da multa.

“É um programa inédito em que buscamos possibilitar que os motoristas fiquem em dia com a documentação do veículo, pensando que o acúmulo de multas pode impedir a emissão do licenciamento anual”, pontua do presidente da Companha Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Igor Lino.

Logo no primeiro mês do programa, mais de 300 de pedidos de descontos foram atendidos pela CMTT. Segundo o órgão, a maioria deles (250 autos) já foram convertidos, validados e devidamente pagos pelos contribuintes.

Paga ter acesso ao benefício, o interessado deve encaminhar o pedido pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (62) 9 9674-2614.

Ou ainda, pode protocolar o pedido presencialmente na sede administrativa da CMTT, que fica na Avenida Brasil Sul, na Vila Esperança.

Importante citar que a adesão ao programa implica o reconhecimento da dívida e a renúncia a recursos administrativos ou judiciais relacionados às multas incluídas.

A CMTT também alerta que a quitação das multas não suspende nem cancela processos administrativos ou judiciais em andamento, como os de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH.

