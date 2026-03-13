Sem diploma em engenharia, fazendeiro passou 10 anos soldando chapas de aço nas madrugadas até construir submarino artesanal capaz de mergulhar 8 metros

Após dez anos de trabalho, um fazendeiro chinês lançou no rio Fengle um submarino artesanal capaz de mergulhar até 8 metros

Gabriel Dias - 13 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma cena incomum chamou a atenção de moradores do condado de Hanshan, na província chinesa de Anhui. Uma estrutura metálica escura deslizou lentamente pelas águas do rio Fengle antes de desaparecer sob a superfície.

Dentro da embarcação estava Zhang Shengwu, de 60 anos, pilotando um submarino artesanal construído ao longo de uma década.

Batizado de Big Black Fish, o veículo foi montado com chapas de aço, motor elétrico e baterias, após anos de testes e ajustes realizados pelo próprio criador.

A ideia surgiu em 2014, quando Zhang assistiu a um programa de televisão que mostrava a construção de um submarino experimental. A partir daí, decidiu tentar desenvolver seu próprio modelo.

Com investimento inicial de cerca de 5 mil yuans (aproximadamente 700 dólares na época), ele começou a reunir materiais e a trabalhar no projeto durante as noites.

O primeiro protótipo ficou pronto cerca de seis meses depois. A embarcação tinha seis metros de comprimento, cerca de duas toneladas e conseguia mergulhar apenas um metro de profundidade.

Apesar das limitações e vazamentos iniciais, o experimento serviu como base para melhorias posteriores.

Anos depois, Zhang iniciou a construção de um modelo mais robusto. Assim nasceu o Big Black Fish, um submarino de aproximadamente sete metros de comprimento e cerca de cinco toneladas, capaz de transportar dois passageiros.

O veículo utiliza tanques de lastro para controlar o mergulho e pode alcançar até oito metros de profundidade. Alimentado por baterias, atinge cerca de 4 nós, aproximadamente 7,4 km/h, e consegue permanecer submerso por até 30 minutos.

Durante o primeiro teste público no rio Fengle, o submarino mergulhou e retornou à superfície diante de moradores curiosos.

Em uma das experiências iniciais, Zhang chegou a utilizar o equipamento para recuperar uma rede de pesca perdida, recebendo uma recompensa de 3 mil yuans.

