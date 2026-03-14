Comprador pode perder imóvel e o dinheiro se adquirir casa vendida sem autorização dos demais proprietários
Compra de imóvel herdado exige atenção: sem autorização de todos os herdeiros, a venda pode ser anulada e o comprador pode perder o bem
Comprar um imóvel costuma representar segurança e realização pessoal. No entanto, quando o bem faz parte de uma herança, a negociação exige mais atenção. Nesses casos, o comprador pode perder o imóvel e também o dinheiro pago se a venda ocorrer sem autorização de todos os proprietários.
O alerta foi feito pelo advogado bancário Julio Matos (@julioadvbancos). Segundo ele, muitas pessoas fecham negócios sem entender as regras legais que envolvem imóveis herdados.
De acordo com o especialista, nenhum herdeiro pode vender sozinho um imóvel que pertence a uma herança. Antes da partilha, todos os herdeiros dividem a propriedade do bem.
Venda feita por apenas um herdeiro pode gerar anulação
Quando ocorre um falecimento, os herdeiros passam a compartilhar o patrimônio até a conclusão do inventário. Por isso, qualquer decisão sobre o imóvel precisa da participação de todos.
Assim, se apenas um herdeiro tenta vender o imóvel sem autorização dos demais, o negócio pode gerar contestação judicial. Nesse cenário, os outros herdeiros podem pedir a anulação da venda.
Caso a Justiça reconheça a irregularidade, o comprador terá que devolver o imóvel.
Comprador também pode sofrer prejuízo financeiro
Além da perda do imóvel, o comprador enfrenta outro risco relevante. Se o herdeiro que realizou a venda já gastou o dinheiro ou não possui patrimônio suficiente, recuperar o valor pago pode se tornar muito difícil.
Por esse motivo, especialistas recomendam cautela antes de assinar qualquer contrato envolvendo imóveis herdados.
Segundo Julio Matos, uma análise jurídica prévia ajuda a identificar problemas e evita prejuízos.
O que verificar antes de comprar imóvel de herança
Antes de concluir a compra, o interessado deve analisar alguns pontos essenciais. Dessa forma, ele reduz riscos e garante maior segurança jurídica.
Entre as principais verificações estão:
- confirmar se o inventário foi aberto ou concluído
- verificar se todos os herdeiros autorizaram a venda
- analisar a matrícula atualizada do imóvel
- revisar toda a documentação da herança
Além disso, a orientação de um advogado pode trazer mais segurança durante a negociação.
Análise jurídica protege o comprador
Muitas pessoas acreditam que contratar um advogado aumenta o custo da compra. No entanto, na prática, a análise jurídica funciona como proteção.
Quando um profissional analisa a matrícula do imóvel e a situação do inventário, ele identifica riscos antes da assinatura do contrato.
Assim, o comprador toma decisões mais seguras e evita disputas judiciais no futuro.
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