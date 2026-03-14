Éramos felizes, mas acabou: o costume de sentar na calçada para conversar com vizinhos até tarde virou apenas lembrança

Antes das telas dominarem a rotina, muitos bairros brasileiros tinham um hábito simples: vizinhos sentados na calçada conversando até tarde

Gabriel Yuri Souto - 14 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Brasil com S)

Durante décadas, um hábito simples marcou a rotina de muitos bairros brasileiros. Ao cair da noite, bastava colocar uma cadeira na calçada para que conversas começassem naturalmente, sem convite ou hora marcada.

Entre histórias do dia, risadas e comentários sobre a vida do bairro, adultos se reuniam enquanto as crianças ocupavam a rua com brincadeiras que atravessavam gerações.

A calçada deixava de ser apenas passagem e se transformava em ponto de encontro.

Esse costume fazia parte de um estilo de vida em que a convivência com os vizinhos era constante. Casas permaneciam abertas, famílias se conheciam pelo nome, e a rua funcionava como uma extensão natural do lar.

Nesse cenário, a infância acontecia principalmente ao ar livre. Com menos carros circulando e sem a presença dominante de telas, era comum que crianças passassem boa parte da tarde e da noite brincando na rua, sempre sob o olhar atento de pais, avós ou moradores da vizinhança.

Mais do que um hábito cotidiano, essas reuniões improvisadas ajudavam a criar laços entre moradores. A convivência frequente fortalecia relações de confiança e construía uma rede informal de apoio dentro do próprio bairro.

Vizinhos acompanhavam o crescimento das crianças, trocavam utensílios domésticos quando necessário e, muitas vezes, ofereciam escuta e companhia nos momentos difíceis.

Com o passar dos anos, mudanças no estilo de vida urbano transformaram essa dinâmica. O aumento do fluxo de carros, a rotina mais acelerada e a presença constante da tecnologia dentro de casa alteraram a forma como as pessoas convivem nos bairros.

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