O hábito brasileiro de tomar 14 banhos por semana que surpreende alemães e chineses, com média de apenas 5 na semana

Levantamento internacional mostra como clima e cultura influenciam a rotina de higiene em diferentes países

Gabriel Dias - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A quantidade de banhos que uma pessoa toma durante uma semana varia bastante ao redor do mundo e revela indicadores culturais, climáticos e estruturais dos países.

Um levantamento divulgado pelo site Mega Curioso mostra que o Brasil lidera disparadamente quando o assunto é a frequência dos banhos.

Por aqui, a média chega a 14 banhos por semana, o equivalente a dois por dia. O clima tropical — quente e úmido — ajuda a explicar esse hábito, já que o banho não é visto apenas como uma necessidade de higiene, mas também como uma forma de aliviar o calor.

Além do fator climático, essa frequência dos banhos tem explicação cultural: antes da colonização portuguesa, diversas etnias indígenas já mantinham o hábito de se banhar diariamente em rios e lagoas, não como um mero costume, mas também por questões culturais, espirituais e de bem-estar.

Em contraste com a média brasileira, países como Alemanha e China registram média de cinco banhos semanais. A diferença está relacionada, principalmente, ao clima, além de costumes culturais distintos e características das residências que colaboram para a climatização.

Na Europa, o Reino Unido aparece com cerca de seis banhos por semana. Em muitas casas britânicas, o uso de banheiras é comum, tornando o banho um momento relacionado ao relaxamento e ao autocuidado.

Nos Estados Unidos, o número também gira em torno de sete banhos por semana, refletindo a diversidade climática e cultural do território.

O Japão, por sua vez, registra média de cinco banhos semanais, mas se destaca pela tradição das águas termais, que acrescentam uma dimensão de bem-estar à prática cotidiana.

Os dados não são simples números, mas reflexos geográficos e culturais importantes, que diferenciam populações ao redor do planeta.

