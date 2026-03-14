Frase do dia: “É engraçado, mas chega uma hora na vida em que você pensa que já tem todos os amigos que vai ter”

Nem todas as pessoas ficam para sempre em nossas vidas, mas algumas permanecem mesmo quando tudo muda.Nem todas as pessoas ficam para sempre em nossas vidas, mas algumas permanecem mesmo quando tudo muda

Daniella Bruno - 14 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Ao longo da nossa trajetória de vida, cruzamos com pessoas e grupos sociais o tempo todo. Ser pessoas que vivem em um coletivo, em uma sociedade, nos obriga a isso. Estamos constantemente cercados por novas interações, encontros e despedidas.

Tenho certeza de que a maioria das pessoas já não é mais tão amiga daquela pessoa que conheceu há 15 anos atrás em uma sala de aula. Com o passar do tempo, a vida muda, os caminhos se separam e novas prioridades surgem.

Ainda assim, também não ficaria surpresa se você me dissesse que possui uma amizade de 10 anos com uma pessoa super amiga, que faz parte de quem você é hoje.

Esse contraste mostra algo muito importante: o nosso ciclo social vai sofrer mudanças ao longo do tempo, mas as amizades verdadeiras permanecem.

As mudanças naturais do ciclo social

Tudo na nossa vida é efêmero — passageiro. Experiências mudam, rotinas se transformam e as pessoas seguem rumos diferentes. Ainda assim, uma das coisas que mais me dão felicidade na vida é compartilhar dessa incerteza com outras pessoas.

Quando encontramos pessoas que compartilham interesses semelhantes, valores parecidos ou simplesmente momentos significativos, criamos conexões. De algum modo, essas pessoas que antes eram desconhecidas passam a fazer parte da nossa vida.

Com o tempo, algumas dessas relações se fortalecem, enquanto outras se tornam apenas lembranças. E isso faz parte da experiência humana.

Sabemos, muitas vezes, quando uma certa amizade talvez não dure muito em nossa vida — e tudo bem. As pessoas mudam. Nunca somos exatamente o que já fomos um dia e nunca mais seremos exatamente o que somos agora.

Amizades que resistem ao tempo

A frase do dia traz uma reflexão muito real sobre a vida adulta. Em determinado momento, percebemos que o nosso círculo social já não cresce da mesma forma que antes.

Isso acontece porque a vida vai acontecendo. As pessoas mudam de cidade, mudam de rotina, assumem novos compromissos e, naturalmente, algumas conexões ficam pelo caminho.

Mas é justamente nesse processo que algo valioso aparece: as amizades verdadeiras.

Aquelas amizades que atravessam anos, silenciosamente. Aquelas em que o tempo passa, mas a conexão continua. Mesmo que a rotina separe por meses ou até anos, quando vocês se encontram novamente, tudo parece continuar exatamente de onde parou.

Essas amizades são raras — e justamente por isso são tão especiais.

Com o passar das experiências da vida, percebemos que amizade não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Não é sobre ter muitas pessoas ao redor o tempo todo, mas sobre ter algumas que realmente permanecem.

Quando vamos ficando mais velhos, é inevitável que o nosso ciclo social não seja mais o mesmo de anos atrás. A vida muda rotas, redefine prioridades e nos leva por caminhos inesperados.

E tudo bem.

Porque, no fim das contas, as amizades verdadeiras são aquelas que resistem ao tempo, às mudanças e às distâncias.

São essas que realmente ficam.

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