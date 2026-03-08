Segundo a psicologia, o que mais machuca em uma amizade não é o fim, mas perceber quando ela deixa de ser prioridade

Psicólogos explicam por que o afastamento gradual entre amigos costuma causar mais dor emocional do que o término claro de uma amizade

Gabriel Yuri Souto - 08 de março de 2026

Amigas para Sempre, série da Netflix. (Foto: Reprodução)

A amizade exerce um papel fundamental no bem-estar psicológico e no desenvolvimento emocional das pessoas. Pesquisas em psicologia mostram que relações de amizade influenciam diretamente a qualidade de vida, o apoio social e até a saúde mental ao longo da vida.

Isso acontece porque os amigos funcionam como uma rede de suporte emocional. Eles ajudam a compartilhar experiências, oferecer acolhimento e criar um sentimento de pertencimento.

Por esse motivo, quando uma amizade muda ou se enfraquece, o impacto emocional pode ser significativo.

O que mais machuca em uma amizade, segundo a psicologia

Para muitas pessoas, o mais doloroso não é o fim declarado de uma amizade. Na verdade, o que costuma causar mais sofrimento é perceber que a relação deixou de ter prioridade na vida do outro.

Esse processo geralmente ocorre de forma silenciosa. O contato diminui, as conversas ficam mais raras e os encontros deixam de acontecer.

Segundo estudos sobre a dinâmica das amizades, essas relações exigem manutenção constante para continuar existindo. Quando o tempo, a atenção e o cuidado diminuem, o vínculo tende a enfraquecer gradualmente.

Assim, a sensação de distanciamento pode gerar sentimentos de rejeição ou abandono.

A dor do afastamento gradual

O afastamento progressivo costuma ser mais difícil de lidar do que um rompimento direto.

Quando uma amizade termina de forma clara, a pessoa consegue entender o que aconteceu e iniciar um processo de aceitação. Já quando o distanciamento acontece aos poucos, surgem dúvidas, insegurança e questionamentos.

Especialistas explicam que esse tipo de situação pode afetar a autoestima, principalmente quando a pessoa interpreta o afastamento como falta de importância ou de reciprocidade.

Além disso, a perda de vínculos de amizade pode gerar impacto emocional relevante, especialmente durante fases importantes do desenvolvimento social e emocional.

Amizades também mudam ao longo da vida

Outro ponto importante destacado pela psicologia é que as amizades mudam com o tempo.

Mudanças de rotina, trabalho, cidade ou prioridades pessoais podem alterar a frequência de contato entre amigos. Isso não significa necessariamente falta de carinho, mas sim transformações naturais das relações humanas.

Ainda assim, quando não existe diálogo ou cuidado para manter o vínculo, o afastamento pode se tornar permanente.

Quando uma amizade deixa de ser saudável

Em alguns casos, o distanciamento também pode indicar que a relação deixou de ser equilibrada.

Psicólogos alertam que amizades precisam oferecer apoio, respeito e reciprocidade. Quando a relação gera mais desgaste emocional do que bem-estar, pode ser necessário reavaliar o vínculo.

Portanto, reconhecer mudanças na amizade também pode ajudar a preservar a saúde emocional.

O que fazer quando uma amizade se distancia

Quando uma amizade parece perder espaço, especialistas sugerem algumas atitudes:

conversar abertamente sobre o afastamento

tentar compreender mudanças na vida do outro

evitar conclusões precipitadas

aceitar que algumas relações mudam com o tempo

Em muitos casos, a comunicação pode fortalecer novamente o vínculo. Em outros, aceitar a mudança pode ser parte natural do crescimento emocional.

