Casal é alvo de tiros, foge para mata e tem carro incendiado em Goiânia

Autor seria ex-namorado da vítima, que começou a perseguir casal quando saíam de um bar

Da Redação - 04 de abril de 2026

Carro foi incendiado após perseguição em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma jovem e o atual companheiro, ambos de 22 anos, viveram momentos de terror ao serem perseguidos e quase serem atingidos por tiros feitos pelo ex-namorado dela, na madrugada deste sábado (04), em Goiânia.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o casal havia saído de um bar quando percebeu que estava sendo seguido pelo suspeito.

Ao identificar o ex-companheiro da jovem, eles tentaram fugir, mas foram surpreendidos por diversos disparos de arma de fogo.

Durante a perseguição, o casal abandonou o veículo e correu para uma área de mata, no setor Quinta do Rio Dourado, onde se esconderam para evitar serem atingidos.

Mesmo após a fuga, o suspeito permaneceu no local, chamando pelo nome da ex. Sem conseguir localizar os dois, o homem ateou fogo no carro utilizado pelo casal, que ficou completamente destruído pelas chamas.

A mulher foi encontrada nas proximidades do veículo incendiado, ainda na área de mata, enquanto o atual companheiro foi localizado posteriormente em outro ponto da região.

Equipes policiais realizaram buscas para tentar localizar o autor, mas ele não foi encontrado até o momento. O caso é investigado pelas autoridades competentes.

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