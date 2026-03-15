6 árvores frutíferas que especialistas recomendam evitar no quintal de casa e evitar dor de cabeça

Algumas plantas que parecem perfeitas para o quintal podem trazer mais problemas do que benefícios

Daniella Bruno - 15 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Pexels)

Ter um pomar em casa é o sonho de muitas pessoas. A ideia de colher frutas frescas diretamente do pé costuma parecer simples, prática e até econômica.

No entanto, escolher a espécie errada pode transformar essa experiência em um verdadeiro problema no dia a dia.

Embora diversas frutíferas sejam populares nos quintais brasileiros, especialistas alertam que algumas delas podem gerar transtornos inesperados.

Isso acontece porque determinadas árvores crescem demais, produzem frutos pesados ou exigem manutenção constante.

Além disso, algumas espécies podem atrair insetos, acumular sujeira e até provocar danos em pisos, telhados e calçadas.

Por esse motivo, agrônomos e especialistas em fruticultura recomendam avaliar bem o espaço disponível antes de plantar qualquer árvore frutífera em áreas residenciais.

A seguir, veja seis árvores que podem causar dores de cabeça quando cultivadas em quintais pequenos ou próximos à casa.

1. Bananeira

A bananeira é muito comum em quintais brasileiros e costuma ser vista como uma planta fácil de cultivar. No entanto, o caule da planta é bastante úmido e pode se tornar abrigo para animais indesejados.

Esse ambiente favorece o aparecimento de cobras, caramujos e até escorpiões. Além disso, a planta produz grande quantidade de folhas secas, conhecidas como palha, que acabam acumulando sujeira no quintal.

Outro problema é o acúmulo de água nas folhas e restos da planta. Esse cenário pode favorecer a proliferação de mosquitos, incluindo o mosquito da dengue.

2. Maracujazeiro

Apesar de produzir uma fruta muito apreciada, o maracujazeiro pode gerar vários inconvenientes quando cultivado em áreas residenciais.

A planta costuma atrair grande quantidade de insetos, como abelhas e mamangavas, o que representa risco para pessoas alérgicas. Além disso, ela cresce rapidamente e pode se espalhar pelos telhados, muros e cercas da casa.

Com o tempo, o crescimento descontrolado pode alcançar até propriedades vizinhas, criando conflitos e exigindo podas frequentes.

3. Parreira de uva

Cultivar uvas em casa pode parecer uma ótima ideia. Porém, essa planta exige uma estrutura forte para sustentar os cachos e galhos que crescem rapidamente.

Sem suporte adequado, a parreira pode se espalhar por telhados, cercas e até aparelhos de ar-condicionado. Além disso, a planta produz muitas folhas, o que aumenta a sujeira no quintal e exige limpeza constante.

Outro detalhe importante é que a manutenção exige podas regulares e cuidados específicos ao longo do ano.

4. Coqueiro

O coqueiro é conhecido por sua aparência tropical e por deixar o ambiente visualmente bonito. Ainda assim, especialistas recomendam cautela ao plantar essa árvore perto da casa.

Isso ocorre porque os cocos são frutos pesados e podem cair de grandes alturas. Em determinadas situações, a queda pode atingir pessoas, carros ou até estruturas da residência.

Além disso, a árvore pode atrair pragas e insetos, aumentando a necessidade de manutenção no quintal.

5. Mangueira

A mangueira é uma das árvores frutíferas mais populares no Brasil. Apesar disso, o seu cultivo em áreas residenciais pode gerar diversos transtornos.

Primeiramente, a árvore pode atingir grande porte e desenvolver raízes profundas, capazes de provocar rachaduras em pisos, muros e calçadas.

Além disso, as mangas caem com frequência e podem causar acidentes ou deixar o chão escorregadio, principalmente em áreas de circulação.

6. Abacateiro

O abacateiro também é uma árvore de grande porte e pode ultrapassar 15 metros de altura quando cresce totalmente.

Essa característica aumenta o risco de acidentes, pois os frutos são pesados e podem danificar telhados, veículos ou objetos ao cair.

Além disso, a planta solta muitas folhas ao longo do ano, o que exige limpeza constante do quintal.

Como escolher árvores mais adequadas para o quintal

Apesar dessas recomendações, isso não significa que seja impossível cultivar frutas em casa. O segredo está em escolher espécies mais adequadas para espaços pequenos.

Algumas frutíferas menores podem se adaptar melhor ao cultivo em quintais ou até em vasos, como jabuticaba, acerola, pitanga, romã e limão siciliano. Essas opções costumam exigir menos espaço e oferecem manutenção mais simples.

Além disso, avaliar o tamanho das raízes, o crescimento da copa e a necessidade de poda ajuda a evitar problemas futuros.

No fim das contas, planejar o pomar com cuidado faz toda a diferença. Assim, é possível aproveitar frutas frescas em casa sem transformar o quintal em uma fonte constante de trabalho ou preocupação.

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