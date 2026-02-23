A melhor árvore para colocar na calçada: tem flores lindas e atraem passarinhos

Resistente à seca e de raízes menos agressivas, essa espécie nativa da América Latina floresce com “trombetas” brancas e leva vida à rua

Gustavo de Souza - 23 de fevereiro de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube)

Quem sonha com uma calçada mais bonita, com mais sombra e passarinhos por perto, costuma esbarrar no mesmo dilema: qual espécie plantar sem “arrebentar” o piso, enroscar na fiação ou virar dor de cabeça com manutenção? Entre as opções ornamentais que vêm ganhando atenção, se destaca uma árvore nativa da América Latina.

O cazahuate (Ipomoea arborescens ou, como pode ser chamada no Brasil, árvore glória-da-manhã) aparece como uma aposta de impacto visual, com floração chamativa e grande capacidade de atrair polinizadores.

A espécie é nativa de regiões secas do México até El Salvador, o que ajuda a explicar sua fama de planta resistente.

Por que o cazahuate entra no radar da arborização urbana

O cazahuate é descrito como uma árvore de crescimento rápido, com copa mais aberta e floração que se destaca quando outras plantas estão discretas. Em condições adequadas, pode atingir porte médio a grande, variando conforme manejo e clima.

Na prática, isso significa presença marcante no paisagismo: ele “preenche” o espaço, cria efeito ornamental e ajuda a mudar a cara de uma rua residencial. Ainda assim, especialistas em arborização urbana costumam lembrar que o sucesso na calçada depende menos da “árvore da moda” e mais do local de plantio.

Flores brancas, néctar e mais vida no quintal (e na rua)

O cartão de visitas do cazahuate são as flores claras em formato de funil, que surgem em grande quantidade e chamam atenção à distância. Além da estética, elas funcionam como fonte de néctar para fauna polinizadora — incluindo beija-flores e abelhas, segundo descrições botânicas e de cultivo.

Para quem busca uma calçada “viva”, esse é um diferencial: a presença de flores e néctar tende a aumentar o trânsito de aves e insetos, criando um ambiente mais dinâmico e, muitas vezes, mais agradável.

Resistência: o que faz a espécie “aguentar o tranco”

A planta é associada a ambientes sazonais secos em sua área de ocorrência natural, característica que costuma se refletir em boa tolerância a calor e períodos de pouca chuva.

Isso não elimina a necessidade de cuidados no começo. Mas, depois de estabelecida, a tendência é exigir menos intervenções do que espécies mais sensíveis, algo valorizado por quem quer arborizar sem virar “refém” de podas e regas constantes.

Cuidados essenciais antes de plantar na calçada

Mesmo árvores tidas como “boas para calçada” podem dar problema se forem colocadas no lugar errado. Para reduzir riscos, o recomendado é observar pontos básicos: largura da calçada, distância de muros e garagens, presença de fiação e tubulações.

Também vale checar as regras do município e, se possível, buscar orientação técnica. Um plantio correto (com cova adequada e solo bem drenado) e regas regulares nos primeiros meses ajudam a garantir crescimento saudável, com podas leves apenas quando necessárias.

Confira o cazahuate de perto:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!