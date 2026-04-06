Homem é preso em Anápolis ao ser flagrado furtando fios de cobre em ônibus escolares

Suspeito invadiu a sede da Gerência de Iluminação Pública com um alicate e uma sacola em mãos

Natália Sezil - 06 de abril de 2026

Homem foi flagrado furtando fios de cobre em ônibus escolares. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante após ser flagrado furtando fios de cobre em Anápolis. A situação aconteceu nesta segunda-feira (06), depois que ele invadiu a sede da Gerência de Iluminação Pública.

A estrutura fica na Vila Industrial e pertence à Prefeitura. O objetivo do suspeito, ao adentrar o pátio ainda durante à noite, seria arrancar cabos dos ônibus escolares que estavam estacionados ali.

A invasão teria sido inicialmente percebida pelos vigias, mas o homem não foi localizado em um primeiro momento. Ele foi encontrado com apoio do Observatório Municipal, que o identificou por meio das câmeras de segurança.

A Polícia Militar (PM) foi, então, acionada. Ao chegarem ao local, os policiais localizaram o suspeito dentro de um dos ônibus. Ele estaria usando um alicate para cortar fios, colocando-os em uma sacola que já continha outros cabos furtados.

Diante da cena, o homem foi levado à delegacia, onde a Polícia Civil (PC) decidiu pela prisão em flagrante por furto qualificado. Os fios e o alicate que estavam com ele foram apreendidos.

Agora, o suspeito fica à disposição das autoridades competentes, responsáveis por apurar o ocorrido e tomar as providências cabíveis.

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