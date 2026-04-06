Última semana para moradores de Anápolis pagarem IPTU e ITU com até 15% de desconto

Boletos foram enviados pelos Correios e também estão disponíveis no site da Prefeitura e Portal do Cidadão

Natália Sezil - 06 de abril de 2026

Vista aérea da cidade de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Moradores de Anápolis que ainda não quitaram o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto Territorial Urbano (ITU), mas querem aproveitar os descontos, precisam se atentar: o prazo vai apenas até a próxima sexta-feira (10).

A dedução é de 10% para quem quitar o tributo à vista. Contudo, pode chegar a 15% para aqueles que são cadastrados no Programa Contribuinte Legal e não possuem débitos tributários municipais pendentes.

Moradores que preferirem parcelar o pagamento dos impostos podem quitá-los em até oito vezes, começando em abril e se estendendo até novembro.

A quantidade de parcelas depende do valor do imóvel. A taxa mensal mínima é de R$ 161 para pessoas físicas e R$ 483 para pessoas jurídicas.

Os boletos foram enviados pelos Correios, mas também podem ser acessados no site da Prefeitura, pelo Portal do Cidadão e pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 98551-6888. Em caso de dúvidas, os contribuintes podem procurar atendimento presencial no Rápido do Anashopping.

Vale ressaltar que a Taxa de Serviços Urbanos (TSU), que era cobrada junto ao IPTU e ao ITU, passa a ser cobrada exclusivamente pela Saneago. A medida já vale em abril.

Alguns contribuintes estão isentos

Parte dos moradores está isenta de pagar o IPTU e o ITU em Anápolis, desde que atendam a uma série de requisitos listados pela Prefeitura.

Existem três casos que se enquadram nos critérios, cada um com as próprias especificidades.

O primeiro é para imóveis cujo valor venal seja de até R$ 160 mil. O segundo, aqueles com valor venal de até R$ 198 mil. Por fim, os que estão em áreas de preservação ambiental, são tombados ou de interesse de preservação, bem como os pertencentes a lojas maçônicas, clubes de serviços e igrejas.

Incentivo fiscal

A Prefeitura de Anápolis reforça a possibilidade de participação no programa “Adote um Espaço Público”. O projeto oferece descontos de até 100% em impostos desde que empresas ou pessoas físicas invistam na melhoria de áreas públicas da cidade.

Quem “adotar” esses locais fica responsável pela manutenção, limpeza, conservação, preservação, melhoria e, se necessário, troca de equipamentos. A propriedade ou posse do espaço continua sendo da Administração Municipal.

Com autorização da Comissão do Programa, o adotante pode desenvolver atividades comerciais no local adotado, como eventos, quiosques ou pontos de venda.

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