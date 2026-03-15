Concorrente do BYD Dolphin Mini: Chery anuncia carro elétrico que pode custar apenas R$ 50 mil

Novo QQ3 está em pré-venda na China com preço competitivo e autonomia de até 420km, ampliando a disputa por carros elétricos como BYD Dolphin

Gustavo de Souza - 15 de março de 2026

(Foto: Divulgação/BYD)

A disputa pelos carros elétricos acessíveis ganhou um novo capítulo na China. A Chery apresentou oficialmente o novo QQ3 elétrico, modelo que entrou em pré-venda no mercado local (tendo a marca BYD como maior representante) com preço inicial de 68.920 yuans — cerca de R$ 50 mil em conversão direta, sem considerar impostos ou custos de importação.

Com o lançamento, a fabricante mira o segmento de entrada da eletrificação. O hatch surge como mais um concorrente de modelos compactos que dominam o mercado chinês, entre eles o BYD Dolphin Mini, conhecido localmente como Seagull.

Porte maior e proposta atualizada

Apesar de resgatar um nome conhecido, o novo QQ3 é bem diferente do compacto que chegou ao Brasil nos anos 2010. O modelo cresceu e agora assume proporções de hatch (carro compacto com porta-malas integrado) médio dentro da estratégia elétrica da Chery.

Segundo a fabricante, o carro mede 4,19 metros de comprimento, 1,81 metro de largura e cerca de 1,57 metro de altura, com 2,70 metros de entre-eixos. O porta-malas tem 375 litros e pode chegar a 1.450 litros com os bancos rebatidos.

Visualmente, o modelo aposta em linhas modernas, teto baixo e rodas de grande diâmetro.

Duas motorizações e até 420 km de autonomia

O QQ3 terá duas opções de motor elétrico: uma de 58 kW (aproximadamente 79 cv) e outra de 90 kW (cerca de 121 cv).

As baterias utilizam tecnologia LFP (fosfato de ferro-lítio) e terão capacidades de 29,48 kWh e 41,28 kWh. De acordo com a Chery, a autonomia varia entre 310 km e 420 km no ciclo chinês CLTC.

O modelo será vendido em quatro versões, com preços que vão de 68.920 a 89.985 yuans (aproximadamente R$ 52 mil a R$ 68 mil em conversão direta). Ainda não há confirmação oficial sobre a chegada do veículo a outros mercados, como o Brasil.

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