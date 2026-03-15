Nova jazida gigante com mais de 1 mil toneladas de ouro é descoberta por geólogos

Nova descoberta geológica aponta um gigantesco depósito subterrâneo que pode ultrapassar mil toneladas de ouro

Gustavo de Souza - 15 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Uma descoberta geológica chamou a atenção da indústria mineral global. Pesquisadores identificaram um grande depósito subterrâneo de ouro na província de Hunan, na China, com potencial estimado superior a 1.000 toneladas do metal precioso.

O achado foi registrado no campo aurífero de Wangu, no condado de Pingjiang, após estudos geológicos e perfurações exploratórias conduzidas por equipes especializadas. As informações foram divulgadas por órgãos geológicos da província responsáveis pelo mapeamento mineral da região.

Os primeiros levantamentos confirmaram cerca de 300 toneladas de ouro no núcleo da área investigada. Com novas análises e modelagens geológicas mais aprofundadas, especialistas passaram a projetar um volume significativamente maior para o depósito.

Modelagens tridimensionais indicam que a mineralização pode alcançar aproximadamente 3.000 metros abaixo da superfície. Esse tipo de técnica permite estimar a extensão e a distribuição do minério antes de uma eventual exploração comercial.

Os estudos também identificaram mais de 40 veios auríferos espalhados pela área. Essas estruturas geológicas concentram o metal precioso em rochas subterrâneas e indicam potencial para exploração mineral em larga escala.

Outro dado relevante é o teor do minério. Em algumas amostras analisadas, o teor máximo chegou a cerca de 138 gramas de ouro por tonelada de rocha, um nível considerado elevado para padrões atuais da mineração.

Embora novas etapas de análise ainda sejam necessárias, especialistas apontam que o depósito pode se tornar um dos mais relevantes descobertos nos últimos anos, ampliando as reservas conhecidas de ouro no mundo.

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