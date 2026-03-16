O que pode e o que não pode colocar no currículo, segundo recrutadores
Especialistas em recrutamento explicam quais informações ajudam a destacar um candidato e quais erros podem prejudicar as chances em processos seletivos
Montar um currículo eficiente é um dos passos mais importantes para quem procura emprego. No entanto, muitos candidatos ainda têm dúvidas sobre o que realmente deve ou não aparecer no documento.
Segundo especialistas em recrutamento e consultorias de recursos humanos, o currículo precisa apresentar informações claras, objetivas e relevantes para a vaga. Além disso, o documento deve facilitar a leitura do recrutador, que muitas vezes analisa dezenas de currículos em pouco tempo.
Por outro lado, incluir dados desnecessários ou inadequados pode prejudicar a avaliação logo nas primeiras etapas do processo seletivo.
O que deve aparecer no currículo
Algumas informações são consideradas essenciais em praticamente qualquer currículo profissional.
Entre os dados que recrutadores recomendam incluir estão:
- nome completo
- telefone e e-mail para contato
- cidade e estado de residência
- resumo profissional ou objetivo de carreira
- experiência profissional
- formação acadêmica
- cursos e certificações relevantes
- habilidades técnicas ou idiomas
Além disso, especialistas orientam manter o currículo claro, organizado e direto. Em geral, o ideal é que o documento tenha no máximo duas páginas.
O que não deve aparecer no currículo
Apesar de muitos candidatos ainda incluírem informações pessoais detalhadas, diversos dados são considerados desnecessários em processos seletivos.
Entre os itens que recrutadores recomendam evitar estão:
- número de documentos como RG ou CPF
- nome dos pais
- estado civil
- religião
- fotografia, quando não solicitada
- pretensão salarial no currículo inicial
Além disso, essas informações raramente influenciam a avaliação profissional. Por esse motivo, incluir esses dados pode deixar o currículo mais confuso e menos objetivo.
Erros comuns que podem prejudicar o candidato
Além das informações inadequadas, alguns erros também podem comprometer a análise do currículo.
Entre os principais estão:
- erros de ortografia ou gramática
- excesso de informações irrelevantes
- descrição muito longa das experiências
- uso de linguagem informal
- currículo desatualizado
Por isso, especialistas recomendam revisar o documento com atenção antes de enviá-lo para empresas ou plataformas de recrutamento.
Adaptar o currículo aumenta as chances de contratação
Outro ponto importante envolve a personalização do currículo para cada vaga.
Em vez de enviar o mesmo documento para todas as empresas, especialistas recomendam destacar experiências e habilidades que estejam mais alinhadas com o perfil da vaga.
Dessa forma, o recrutador identifica rapidamente a compatibilidade entre o candidato e a oportunidade. Assim, as chances de avançar no processo seletivo aumentam.
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