Goiana viraliza após vestir cachorro como Snoop Dogg e receber curtida do rapper

Fantasia criativa e semelhança inesperada renderam milhões de visualizações e até repost do artista internacional

Pedro Ribeiro - 07 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/@rozi_pinscher_micros_oficial)

Se alguém ainda duvidava que a internet pode surpreender, um pinscher goiano tratou de provar o contrário.

Direto de São Luís de Montes Belos, no Oeste goiano, o pequeno Yoshi e sua tutora, Roziane Flávia, viralizaram nas redes sociais após uma caracterização pra lá de inusitada.

O cachorro apareceu vestido como o rapper Snoop Dogg, e a semelhança chamou tanta atenção que o próprio artista acabou compartilhando o vídeo.

A publicação já ultrapassa 2,3 milhões de visualizações e impulsionou ainda mais o perfil da influenciadora, que soma quase 800 mil seguidores no Instagram.

Com estilo e atitude, o “Snoop goiano” conquistou a internet.

Nos comentários, não faltaram reações: teve gente dizendo que ele “zerou o game”, outros afirmando que ficou “mais parecido que o original” e até quem garantiu que “Cara de um focinho do outro”.

A ideia partiu de Roziane, que já é conhecida por produzir conteúdos criativos com o pet e caprichou na fantasia que acabou ganhando o mundo.

O sucesso foi tanto que o vídeo saiu do interior goiano e atravessou fronteiras, provando que, quando o assunto é criatividade, não existe limite de alcance.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rozi Flávia (@rozi_pinscher_micros_oficial)

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