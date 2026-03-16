Quem tem irmão rico pode ter direito a receber pensão dele? Advogada explica

Lei brasileira permite pedido de pensão alimentícia entre irmãos, mas decisão depende de análise da necessidade e da capacidade financeira de quem deve pagar

Gabriel Yuri Souto - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Muita gente acredita que a pensão alimentícia existe apenas entre pais e filhos. No entanto, a legislação brasileira prevê que, em determinadas situações, um irmão também pode ser obrigado a ajudar financeiramente outro.

A explicação foi destacada pela advogada Nathalia Borela, especialista em direito de família e sucessões e criadora do perfil @nathaliaborela_adv, que comentou nas redes sociais sobre a possibilidade de pensão alimentícia entre irmãos.

Segundo ela, a lei brasileira admite esse tipo de pedido, mas o direito não ocorre de forma automática. Por isso, a Justiça analisa vários fatores antes de decidir se existe ou não obrigação de pagamento.

O que diz a lei sobre pensão entre irmãos

O Código Civil brasileiro, no artigo 1.694, estabelece que parentes podem ter o dever de prestar alimentos uns aos outros.

Na prática, isso significa que irmãos podem ter essa obrigação quando existe uma situação de necessidade comprovada.

Entretanto, o pedido só avança quando outras possibilidades de sustento já foram analisadas. Além disso, o juiz sempre considera a capacidade financeira de quem poderá pagar.

Situações em que o pedido pode acontecer

A solicitação de pensão alimentícia entre irmãos costuma aparecer em contextos de vulnerabilidade.

Entre os exemplos mais comuns estão:

irmãos menores de idade que dependem de familiares

pessoas com deficiência ou incapacidade para trabalhar

irmãos idosos ou doentes que não conseguem garantir o próprio sustento

Nesses casos, a Justiça pode avaliar se outro irmão possui condições financeiras de contribuir com o sustento.

O que o juiz analisa antes de decidir

Quando recebe um pedido de pensão alimentícia entre irmãos, o juiz precisa analisar diversos elementos.

Entre os principais pontos avaliados estão:

comprovação da necessidade de quem pede a pensão

capacidade financeira do irmão que pode pagar

existência de outros parentes com obrigação prioritária, como pais

Por isso, cada caso passa por uma análise individual. Dessa maneira, a decisão depende das circunstâncias apresentadas no processo.

Como fazer o pedido na Justiça

Para solicitar esse tipo de benefício, é necessário abrir uma Ação de Alimentos na Justiça.

Durante o processo, o autor da ação precisa apresentar provas que demonstrem:

a relação familiar entre as partes

a necessidade financeira de quem solicita a pensão

Além disso, o juiz também avaliará documentos que mostrem a capacidade financeira do irmão que poderá contribuir.

Assim, somente após essa análise completa a Justiça decide se existe obrigação de pagar a pensão alimentícia.

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