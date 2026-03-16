Quem tem irmão rico pode ter direito a receber pensão dele? Advogada explica
Lei brasileira permite pedido de pensão alimentícia entre irmãos, mas decisão depende de análise da necessidade e da capacidade financeira de quem deve pagar
Muita gente acredita que a pensão alimentícia existe apenas entre pais e filhos. No entanto, a legislação brasileira prevê que, em determinadas situações, um irmão também pode ser obrigado a ajudar financeiramente outro.
A explicação foi destacada pela advogada Nathalia Borela, especialista em direito de família e sucessões e criadora do perfil @nathaliaborela_adv, que comentou nas redes sociais sobre a possibilidade de pensão alimentícia entre irmãos.
Segundo ela, a lei brasileira admite esse tipo de pedido, mas o direito não ocorre de forma automática. Por isso, a Justiça analisa vários fatores antes de decidir se existe ou não obrigação de pagamento.
O que diz a lei sobre pensão entre irmãos
O Código Civil brasileiro, no artigo 1.694, estabelece que parentes podem ter o dever de prestar alimentos uns aos outros.
Na prática, isso significa que irmãos podem ter essa obrigação quando existe uma situação de necessidade comprovada.
Entretanto, o pedido só avança quando outras possibilidades de sustento já foram analisadas. Além disso, o juiz sempre considera a capacidade financeira de quem poderá pagar.
Situações em que o pedido pode acontecer
A solicitação de pensão alimentícia entre irmãos costuma aparecer em contextos de vulnerabilidade.
Entre os exemplos mais comuns estão:
- irmãos menores de idade que dependem de familiares
- pessoas com deficiência ou incapacidade para trabalhar
- irmãos idosos ou doentes que não conseguem garantir o próprio sustento
Nesses casos, a Justiça pode avaliar se outro irmão possui condições financeiras de contribuir com o sustento.
O que o juiz analisa antes de decidir
Quando recebe um pedido de pensão alimentícia entre irmãos, o juiz precisa analisar diversos elementos.
Entre os principais pontos avaliados estão:
- comprovação da necessidade de quem pede a pensão
- capacidade financeira do irmão que pode pagar
- existência de outros parentes com obrigação prioritária, como pais
Por isso, cada caso passa por uma análise individual. Dessa maneira, a decisão depende das circunstâncias apresentadas no processo.
Como fazer o pedido na Justiça
Para solicitar esse tipo de benefício, é necessário abrir uma Ação de Alimentos na Justiça.
Durante o processo, o autor da ação precisa apresentar provas que demonstrem:
- a relação familiar entre as partes
- a necessidade financeira de quem solicita a pensão
Além disso, o juiz também avaliará documentos que mostrem a capacidade financeira do irmão que poderá contribuir.
Assim, somente após essa análise completa a Justiça decide se existe obrigação de pagar a pensão alimentícia.
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